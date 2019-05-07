Апрельские инициативы депутатов, которые удивили и насмешили избирателей

В апреле депутаты потрудились ударно. Приняли два отчета – правительства и генерального прокурора. Топовой темой стала разработка урановых месторождений. Много предложений было и по изменению избирательного законодательства.

Но, как обычно, у депутатов были неожиданные открытия и странные идеи, которые успели повеселить или озадачить избирателей. О них в подборке 24.kg.

Умнейшие люди для проведения тендеров

Фото из интернета. Депутат парламента Дастан Бекешев

Нардеп Дастан Бекешев предложил включать в состав тендерных комиссий представителей прокуратуры, национальной безопасности и Счетной палаты. Парламентарий уверен: это умнейшие люди, которые знают, как правильно проводить тендеры.

Дастан Бекешев выступает также за норму, которая закрепит право окончательного заключения по тендерной документации за Антикоррупционной службой ГКНБ. Нардеп считает, что так можно избежать дальнейших проверок со стороны правоохранительных органов и возбуждения уголовных дел.

Правительство на инициативу Дастана Бекешева отреагировало вяло. Министр экономики Олег Панкратов отметил: участие в тендерных комиссиях представителей силовых структур не означает, что после не будет претензий.

Неприкосновенность откорректировали

Нардепы поставили точку в затянувшемся споре о возможности лишения экс-президента неприкосновенности. Поправки в Закон «О гарантиях деятельности президента КР» приняты в третьем чтении почти единогласно. «За» высказались 111 парламентариев из 114 зарегистрированных.

Читайте по теме Лишение экс-президента неприкосновенности. Как проголосовали депутаты

Депутаты Асель Кодуранова и Таабалды Тиллаев предложили лишать экс-главу государства неприкосновенности для привлечения его к уголовной ответственности за деяния во время руководства страной через согласие Жогорку Кенеша.

Если бывший глава государства преступил закон после сложения полномочий президента, то будет отвечать как любой другой гражданин.

В пакет поправок включили и норму Акылбека Жапарова о том, что бывший глава государства лишается неприкосновенности и прочих привилегий, если остается в большой политике и претендует на государственные должности.

Многие политики и эксперты назвали предложение Акылбека Жапарова антиконституционным, а депутатское одобрение – небрежным и поверхностным.

Депутатам пригрозили судом

Фото из интернета. Вице-премьер-министр Жениш Разаков

Обиделся — и, похоже, всерьез — на депутатов вице-премьер-министр Жениш Разаков. Чиновник объявил, что подаст в суд на парламентариев за распространение ложной информации.

Читайте по теме Агент таджикской разведки? Почему под Женишем Разаковым зашаталось кресло

Жениш Разаков назвал фейком заявление нардепов о том, что он якобы агент таджикской разведки, и добавил: на слухи о шпионаже в пользу Таджикистана и внимания не обратил бы, если бы тему не подняли в стенах Жогорку Кенеша.

Но, судя по всему, от своих намерений чиновник отказался. Да и суд бы не принял иск в отношении депутатов, поскольку по Конституции их не могут преследовать за высказываемые ими в связи с депутатской деятельностью мнения.

Билборды долой!

Фото из интернета. Вице-спикер Мирлан Бакиров

Семнадцать депутатов во главе с вице-спикером Мирланом Бакировым предложили поправки в Закон «О выборах президента и депутатов ЖК».

Читайте по теме Для политических партий Кыргызстана хотят ужесточить закон о выборах

Авторы считают, что завоевывать любовь избирателей следует через телевидение и радио, а вот билборды, плакаты и прочие атрибуты наружной рекламы надо запретить.

Нардепы признают, что в Кыргызстане с некоторых пор избирательные кампании были не столько конкуренцией между кандидатами, политическими партиями, их программами, сколько состязанием денежных мешков и конкурсом на звание виртуоза политических манипуляций. Поэтому основным средством предвыборной агитации надо определить совместные теледебаты, дискуссии кандидатов, политических партий.

Лишить премий и надбавок

Фото из интернета. Депутат парламента Акылбек Жапаров

Депутат Акылбек Жапаров заявил, что надо лишать надбавок и премий тех министров и глав ведомств, у кого низкий уровень доверия среди населения.

Читайте по теме Антирейтинг. Кто из министров напрашивается на увольнение

«Уровень доверия населения к кабмину отрицательный. Давайте не будем платить надбавки и премии тем, кому население не доверяет. Пусть на своей шкуре почувствуют, каково это», — предложил Акылбек Жапаров.

Инициатива повисла в воздухе. Парламент единогласно поддержал отчет главы кабинета министров Мухаммедкалыя Абылгазиева. Хотя по итогам второго полугодия 2018 года индекс доверия населения к нему составил лишь 25,2 балла из 100, а общий уровень коррупции в стране люди оценили в 12,4 балла.

Неожиданное открытие

Фото из интернета. Депутат парламента Тазабек Икрамов

Прозрением можно назвать апрельское выступление депутата Тазабека Икрамова, который вдруг обнаружил, что на месте стадиона «Инструментальщик» вырос ТЦ «Азия Молл».

Парламентарии заслушивали информацию генерального прокурора Откурбека Джамшитова о состоянии законности в Кыргызстане в 2018 году и работе прокуратуры.

«Мы вам столько поручений даем, а вы не реагируете. Мы поднимали проблемы с землей. Например, о строительстве стадиона, возвращении детских садов и школ», — заявил Тазабек Икрамов.

Скажите, как на месте стадиона построен торговый центр «Азия Молл»? Как эта площадь превратилась в торговый центр? Тазабек Икрамов

Глава надзорного органа ответил, что вопрос о передаче земельного участка частной компании довели до Верховного суда. Все решения он оставил в силе.

Кстати, стадион «Инструментальщик», на месте которого построили «Азия Молл», приватизировали и снесли еще в конце 1990-х годов.