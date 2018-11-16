Иногда лучше молчать. Как депутат парламента своих коллег подставил

Второй день член фракции «Республика — Ата-Журт» Таабалды Тиллаев — заслуженный «герой» публикаций в СМИ. О нем заговорили и пользователи соцсетей. Советуют сдать мандат и пройти психиатрическую экспертизу.

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А все почему? Да потому, что Таабалды Тиллаев предложил накануне на пленарном заседании во время обсуждения госбюджета-2019 лишить пенсий работающих пенсионеров.

Скорей всего, когда Таабалды Тиллаев озвучивал свою инициативу, не подумал не только о неимущих пожилых людях, пенсии которых едва хватает на хлеб без масла, но и о своих коллегах-депутатах.

Среди 120 народных избранников 10 человек — работающие пенсионеры. Из них три женщины — Карамат Орозова (СДПК), Гульшат Асылбаева (Онугуу-Прогресс) и Динара Исаева («РАЖ»).

Трудовой стаж Карамат Орозовой, к примеру, насчитывает без малого 40 лет. Она начинала учителем математики в селе Баткен. Была и заведующей детским садом. С 2011 года активно в политике. В 2011 году была заместителем главы Баткенской области. Является депутатом трех созывов, включая этот.

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Гульшат Асылбаева до избрания депутатом работала в сфере бизнеса. На протяжении девяти лет она возглавляла ОсОО «Кыргыз Коньягы».

Динара Исаева до того, как прийти в парламент, была, как и Гульшат Асылбаева, бизнесвумен. В отличие от последней, Динара Исаева не трудилась как наемный служащий. Она владела туристическим агентством «Асаман-Тур». Динара Исаева депутат трех созывов, как и Карамат Орозова. За все эти годы она не внесла ни одного законопроекта, не выступила ни с одной инициативой. Парламентские корреспонденты за молчание прозвали ее «рыбой».

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Женщины не стали комментировать предложение своего коллеги Тиллаева, сославшись на редкую занятость.

А из мужчин пенсионеров откликнулся только Исхак Масалиев. Он работал в правоохранительных органах с 1989 года и вышел на пенсию по выслуге лет.

«Это совершенно абсурдное предложение, и правительство не может его поддержать, потому что есть решение Конституционной палаты, которое гласит, что работающих пенсионеров нельзя лишать их пенсии, ни базовой части, никакой. Это нарушение наших прав», — сказал Исхак Масалиев.

Мы честно заслужили свои пенсионные выплаты, и государство не может их удерживать. Исхак Масалиев

Среди пенсионеров бывший генпрокурор Мыктыбек Абдылдаев («Бир Бол»). У него, кстати, по некоторым данным, самая солидная заработная плата с учетом персональной пенсии, надбавок за классные чины и законодательные инициативы. В «Бир Боле» в числе пенсионеров также Алмазбек Акматов и Бакирдин Субанбеков. Последний возглавлял МВД.

Из СДПК на пенсии, помимо Карамат Орозовой, Анвар Артыков. Он и Абдимуктар Маматов («Ата Мекен») считаются старейшими нардепами шестого созыва.

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В «Республике — Ата-Журт» пенсионер также экс-министр внутренних дел Зарылбек Рысалиев. Он не стал комментировать идею своего сопартийца Таабалды Тиллаева, поскольку ничего о ней не слышал.

Отметим, что в Кыргызстане около 90 процентов работающих пенсионеров трудятся в государственных органах. 40 тысяч пенсионеров получают зарплату и пенсию. По закону на госслужбе можно работать до 65 лет. А баллотироваться в нардепы — до 70 лет. Анвар Артыков и Абдимуктар Маматов отпраздновали в этом году 68-летие.