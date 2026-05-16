Чапан вместо худи. Как этно-одежда стала новым городским трендом Бишкека

В Бишкеке этно-одежда постепенно перестает быть атрибутом праздников и сценических выступлений. Чапаны, бельдемчи, бомберы с орнаментами и национальной вышивкой все чаще становятся частью повседневного гардероба горожан. Их надевают на форумы, семейные мероприятия, фотосессии и даже в офис.

За последние годы интерес к этно-стилю в Кыргызстане заметно вырос. Вместе с этим начали активно развиваться локальные бренды и мастерские, которые адаптируют традиционную одежду под современную городскую жизнь.

Основательница бренда «Пери этно» Перизат Тойчубекова рассказывает, что идея собственного бренда выросла из семейного ремесла. Она родом из Нарына, где национальная одежда была частью повседневной жизни.

«Мама была ремесленницей. В Нарыне мы очень часто шили бельдемчи. Когда я начала носить их в городе, заметила, что такой одежды почти нет, хотя она очень удобная и комфортная», — говорит Перизат.

Сначала она занималась пошивом приданого для невест, а бельдемчи носила сама, в том числе на работу. Со временем клиенты начали просить сшить похожие вещи и для них. Так ремесло постепенно превратилось в полноценный бренд.

Сегодня у «Пери этно» два филиала в Бишкеке и собственный цех. Здесь создают одежду, текстиль и предметы интерьера с использованием кыргызских техник — курака, вышивки и национальных орнаментов.

«Через наши подушки, тошоки и одежду мы распространяем ремесло, которое передается из поколения в поколение», — отмечает Перизат.

По ее словам, отношение к этно-одежде за последние годы сильно изменилось.

«Если раньше такую одежду носили в основном артисты или надевали только на праздники, то сейчас этно становится частью повседневной жизни», — говорит основательница бренда.

При этом ручная работа остается сложным и трудоемким процессом. Некоторые изделия мастера создают вручную неделями.

«Если это ручная вышивка, создание одной вещи может занимать неделю или даже две», — рассказывает Перизат.

Одной из главных проблем она называет нехватку специалистов. «Многие уходят в массовое производство, потому что там работать легче», — признается предпринимательница.

Этно-направление сегодня развивается не только через бренды, но и через небольшие ремесленные мастерские. Мастерица Нестан Мамбетайтова занимается традиционным ремеслом с 2016 года. Сначала она работала с войлоком и шерстью, позже начала создавать текстильные изделия с национальными орнаментами.

Фото 24.kg. Мастерица Нестан Мамбетайтова

По словам мастерицы, современная этно-одежда помогает молодежи по-новому взглянуть на собственную культуру.

«Хотелось адаптировать национальную одежду под современный стиль, чтобы она была ближе молодежи», — говорит она.

Позже к работе присоединилась дочь Нестан Мамбетайтовой. Вместе они начали создавать бомберы, рубашки, накидки и чапаны с этническими элементами для повседневной носки.

По мнению мастерицы, популярность этно-одежды связана не только с модой, но и с растущим интересом кыргызстанцев к своим корням и национальной идентичности.

«У людей на подсознательном уровне появилось желание сохранять и защищать свою культуру», — считает она.

Сегодня этно-одежда в Кыргызстане становится не просто модным направлением, а способом по-новому говорить о культуре, традициях и связи поколений.