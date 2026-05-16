KazanForum 2026. Данияр Амангельдиев провел встречи с главами Мордовии и Чувашии

Первый заместитель председателя кабинета министров Данияр Амангельдиев в рамках участия в международном экономическом форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum 2026» провел переговоры с главой Республики Мордовия Артемом Здуновым и лидером Чувашской Республики Олегом Николаевым.

В ходе встречи с Артемом Здуновым основной акцент сделан на активизацию торгово-экономического взаимодействия и поддержку прямых контактов между бизнес-сообществами. Стороны отметили преемственность диалога и обсудили подготовку к 12-й Кыргызско-Российской межрегиональной конференции, которая пройдет в этом году в КР.

Данияр Амангельдиев пригласил официальную и деловую делегации Мордовии посетить данную площадку для расширения инвестиционного партнерства.

На встрече с Олегом Николаевым стороны обсудили перспективы установления прочных партнерских связей и наметили контуры дальнейшего взаимодействия. Собеседники уделили внимание развитию секторального сотрудничества, реализации совместных проектов в сферах бизнеса и туризма, а также укреплению культурно-гуманитарных связей.

Данияр Амангельдиев выразил уверенность в том, что данная встреча послужит надежной основой для долгосрочного партнерства между Кыргызстаном и Чувашией.