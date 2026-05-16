Власть

KazanForum 2026. Данияр Амангельдиев провел встречи с главами Мордовии и Чувашии

Первый заместитель председателя кабинета министров Данияр Амангельдиев в рамках участия в международном экономическом форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum 2026» провел переговоры с главой Республики Мордовия Артемом Здуновым и лидером Чувашской Республики Олегом Николаевым.

В ходе встречи с Артемом Здуновым основной акцент сделан на активизацию торгово-экономического взаимодействия и поддержку прямых контактов между бизнес-сообществами. Стороны отметили преемственность диалога и обсудили подготовку к 12-й Кыргызско-Российской межрегиональной конференции, которая пройдет в этом году в КР.

Данияр Амангельдиев пригласил официальную и деловую делегации Мордовии посетить данную площадку для расширения инвестиционного партнерства.

На встрече с Олегом Николаевым стороны обсудили перспективы установления прочных партнерских связей и наметили контуры дальнейшего взаимодействия. Собеседники уделили внимание развитию секторального сотрудничества, реализации совместных проектов в сферах бизнеса и туризма, а также укреплению культурно-гуманитарных связей.

Данияр Амангельдиев выразил уверенность в том, что данная встреча послужит надежной основой для долгосрочного партнерства между Кыргызстаном и Чувашией. 
Ссылка: https://24.kg/vlast/374072/
В Кыргызстане хотят установить уголовную ответственность за сталкинг
Даже самый сложный диалог лучше вооруженного противостояния — Садыр Жапаров
Дастан Бекешев: ГКНБ хочет получить доступ к данным абонентов и контроль связи
Могут ли кыргызстанцев прослушивать по ключевым словам? Ответ ГКНБ
«Chevrolet Кыргызстан» стал официальным партнером VI Всемирных игр кочевников
Крупный пожар вспыхнул на территории Рязанского НПЗ в России
ABank запускает новую исламскую платежную карту Visa Gold
«МПЦ» («Элкарт») провел интеллектуальную игру «Мозгобойня» для работников банков
