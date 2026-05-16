Общество

Путепровод на пересечении Айтматова и Толстого в Бишкеке отремонтируют

В Бишкеке сегодня начинаются ремонтные работы путепровода на пересечении проспекта Чингиза Айтматова и улицы Льва Толстого.

По данным пресс-службы мэрии, в связи с этим временно будет закрыта развилка с проспекта Чингиза Айтматова на Толстого, а также с улицы Толстого на проспект Чингиза Айтматова.

Кроме того, в связи с выполнением облицовочных работ вдоль проспекта Чингиза Айтматова на участках установки строительных лесов с обеих сторон путепровода будут размещены временные ограничители.

Ограничение движения будет действовать до 15 июля 2026 года.

В рамках работ предусмотрен демонтаж устаревших конструкций, включая разборку облицовки, снятие тротуарных покрытий, а также очистку объекта и вывоз строительного мусора.

Одним из ключевых направлений станет обновление облицовки с применением современных материалов — устройство вентилируемых фасадов и монтаж декоративных панелей.

Также запланировано восстановление покрытий: устройство железобетонных ступеней и пандусов, формирование подстилающих слоев и укладка гранитных плит.

Отдельный блок работ включает модернизацию инженерной инфраструктуры — прокладку новых кабельных линий, замену осветительного оборудования и установку энергоэффективных LED-светильников.

Завершающим этапом предусмотрены отделочные работы и установка ограждений из нержавеющей стали.
