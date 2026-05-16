Общество

Европарламент считает, что роль института акыйкатчи в Кыргызстане нужно усилить

Депутаты Европейского парламента посетили институт омбудсмена Кыргызстана и встретились с акыйкатчи Джамилей Джаманбаевой.

В состав делегации вошли постоянный докладчик по КР Начо Санчес Амор, депутат Кристиан Вигенин и посол ЕС в КР Реми Дюфло.

Стороны обсудили вопросы защиты прав человека, в том числе реализацию функций национального превентивного механизма, усиление мониторинга в закрытых учреждениях, расширение полномочий института омбудсмена после принятия конституционного закона, а также меры по борьбе с семейным насилием.

По словам Джамили Джаманбаевой, институт по правам человека продолжает взаимодействие с представительствами международных организаций в Кыргызстане. За последние три года деятельность омбудсмена усилена в части защиты прав и свобод человека, а также обеспечения их соблюдения государственными органами.

«Ранее уровень исполнения рекомендаций составлял 13 процентов. Начиная с 2023 года этот показатель увеличился до 79 процентов. Вместе с тем растет количество обращений граждан. За первые четыре месяца 2026-го количество обращений, поступивших в институт, увеличилось на 34 процента по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Это свидетельствует о повышении уровня общественного доверия», — сказала акыйкатчи.

По словам Начо Санчеса Амора, сейчас не самое простое время для всех, кто занимается правозащитной деятельностью, поэтому необходимо усиливать международные связи и солидарность.

«Я считаю, что норма, предусматривающая освобождение омбудсмена от должности в случае неодобрения его доклада парламентом, не соответствует принципам независимости правозащитного института. Специфика такой деятельности заключается в том, что правозащитники нередко поднимают сложные и неудобные вопросы», — сказал он.

Депутаты Европарламента также оценили мониторинговую деятельность правозащитников в закрытых учреждениях.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/374071/
