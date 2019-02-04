Когда от идей страшно. Что нафантазировали депутаты Жогорку Кенеша в январе

В первый месяц 2019-го народные избранники полетом фантазии не особо отличились. Но отдельные депутаты Жогорку Кенеша все же «порадовали» избирателей своими идеями.

24.kg собрало самые резонансные предложения и выходки нардепов.

Сага об ОСАГО

Первое в этом году пленарное заседание депутаты начали с обсуждения законопроекта о введении ОСАГО. Планируется, что страхование автомобилистов заработает с 7 февраля. Но парламентарии считают, рановато будет.

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По их мнению, слишком большой резонанс введение ОСАГО вызовет, а значит, и недовольство. Спикер Дастанбек Джумабеков предложил отсрочить его до 2021-го. Поддержал торага и депутат Торобай Зулпукаров. Он полагает, что в законе есть недостатки.

Это так типично для законотворцев: сначала одобрить документ, потом его исправлять до бесконечности, а перед вступлением в силу и вовсе отозвать.

«Модный приговор» в Жогорку Кенеше

Вице-спикер Мирлан Бакиров и член фракции «Кыргызстан» Алмазбек Токторов решили отобрать хлеб у историка моды Александра Васильева. Свою интерпретацию любимой передачи домохозяек «Модный приговор» нардепы провели прямо на заседании.

Они устроили публичную «порку» за ненадлежащий, по их мнению, внешний вид заведующему финансово-экономическим отделом агентства начального профессионального образования при Министерстве образования Талантбеку Тынысову.

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Чиновник попал в неприятную историю, а народные избранники в нее и вовсе вляпались. Десять минут они унижали и отчитывали немолодого и не большого по чину человека за то, что он посмел явиться в Жогорку Кенеш в простом белом свитере. А после и вовсе выгнали из зала. Соцсети ответили волной возмущения.

Пользователи требовали извинений от зарвавшихся слуг народа, напоминали, что Талантбек Тынысов — мелкий чиновник с окладом 7 тысяч сомов и у него просто нет возможности покупать дорогие костюмы и сорочки. И, вообще, придираться к внешнему виду мелочно и стыдно.

Извинений у Талантбека Тынысова попросил Мирлан Бакиров, оправдываясь, что его не так поняли. Алмазбек Токторов посчитал, что каяться не барское дело.

Ни минуты покоя

Фото из интернета. Депутат парламентской фракции СДПК Чыныбай Турсунбеков

Зуд переименований не отпускает наших нардепов. Хотя бы раз в месяц кто-нибудь встает и начинает требовать другого названия для улицы, района, переулка, сквера. В топе у депутатов две значимые фигуры, в честь которых они постоянно требуют что-нибудь переименовать, — народный писатель Чингиз Айтматов и бывший руководитель Киргизской ССР Турдакун Усубалиев.

Экс-спикеру Чыныбаю Турсунбекову не дает покоя улица Киевская. Он предложил назвать ее в честь Турдакуна Усубалиева. Однако представители общественного фонда имени выдающегося государственного деятеля выступили против. А мы напомним Чыныбаю Турсунбекову об установленном Бишкекским горкенешем моратории до 2021 года на изменения названий улиц и проспектов.

Будем дружить народами

Фото из интернета. Депутат парламентской фракции СДПК Евгения Строкова

Наши депутаты страдают не только манией переименования. Им катастрофически не хватает праздников. Слуга народа Евгения Строкова предложила установить день дружбы народов.

Придумала парламентарий, и как отметить торжественную дату: всем обрядиться в национальные одежды и устроить гуляния. Коснется ли это обязательство — надевать тюрбан или повязывать кушак — самих законотворцев, автор неожиданного предложения не уточнила.

Придумал, предложил, отозвал

Фото из интернета. Вице-спикер парламента Мирлан Бакиров

Мирлан Бакиров в январе отличился дважды. Заместитель торага Жогорку Кенеша выступил с необычным предложением: взять за счет бюджетных средств на пожизненный пансион бывших президентов, премьер-министров и спикеров ЖК.

Мирлан Бакиров, видимо, забыл, что в Кыргызстане за 27 лет независимости сменились 30 глав правительства и 15 спикеров, включая торага Собрания народных представителей и Законодательного собрания (до 2005-го Жогорку Кенеш был двухпалатным. — Прим. 24.kg).

Как только пользователи соцсетей разразились критикой в адрес незадачливого автора, Мирлан Бакиров тут же отозвал поправки и по привычке во всем обвинил журналистов, заявив, что его революционные идеи неверно истолковали.