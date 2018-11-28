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Общество

Пример для подражания. Популярный певец Мирбек Атабеков провел той без устуканов

Вчера самый популярный кыргызстанский певец Мирбек Атабеков в одном из ресторанов Бишкека организовал той, собрав родственников, друзей и коллег по шоу-бизнесу. Фотографиями и видео гости поделились в Instagram.

Певец отмечал день рождения сына Адама, которому 21 ноября исполнилось три года, заодно он провел жээнтек той полугодовалой дочери.

«Мирбек сделал той без излишеств. Стол был изысканный, но без наших общепринятых устуканов. Мне кажется, все известные люди и политики должны так показывать пример простому народу», — написала в социальной сети одна из гостей.

О бессмысленных тратах на застолья в Кыргызстане говорят даже на высшем уровне. Депутат Жогорку Кенеша Акылбек Жамангулов ранее предложил ввести пятилетний мораторий на праздники. По его словам, в Кыргызстане слишком много тратят денег на проведение праздничных мероприятий, которые сопровождаются тоями.
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