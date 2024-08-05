08:54
USD 86.45
EUR 92.47
RUB 1.00
Техноблог

Компания Neuralink вживила чип в мозг второму по счету человеку — Илон Маск

Компания Neuralink вживила чип в мозг второму человеку, заявил Илон Маск. Этот чип позволяет управлять компьютером «силой мысли».

Издание Reuters отмечает, что о второй успешной операции основатель компании Neuralink рассказал в подкасте Лекса Фридмана. «Я не хочу сглазить, но, похоже, со вторым имплантом все прошло очень хорошо», — заявил Илон Маск.

По его словам, у второго добровольца, согласившегося на вживление чипа, была травма спинного мозга. Когда проведена операция, бизнесмен не уточнил. Он добавил, что всего в 2024 году Neuralink планирует провести десять операций по вживлению чипа в мозг.

Первый имплант, напомним, компания вживила в январе. Пациентом, которому имплантировали тогда мозговой чип, стал американец Нолан Арбо, парализованный ниже плеч. В марте Neuralink показала, как Арбо играет в онлайн-шахматы «силой мысли».
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/301064/
просмотров: 8331
Версия для печати
Материалы по теме
Илон Маск дүйнө жүзү боюнча адамдарды чиптештирүүнү көздөп жатат
Массовое производство человекоподобных роботов в 2026 году обещает Илон Маск
Гигантскую ракету Starship собрали перед новым стартом
У первого пациента с вживленным мозговым чипом Neuralink возникли проблемы
Илон Маск сообщил дату релиза человекоподобных роботов Tesla
Илон Маск намерен взимать плату с новых пользователей X за создание постов
Илон Маск запустит новое приложение для телевизоров — конкурента YouTube
Илон Маск утратил статус самого богатого человека в мире
Компания Илона Маска объявила набор добровольцев для вживления чипа в мозг
Илон Маск кишилерде Neuralink нейрочибин сынай баштайт
Популярные новости
Названы смартфоны Xiaomi, которые будут обновлены до&nbsp;новой версии Android Названы смартфоны Xiaomi, которые будут обновлены до новой версии Android
Один из&nbsp;крупнейших алмазов в&nbsp;мире добыли в&nbsp;Южной Африке Один из крупнейших алмазов в мире добыли в Южной Африке
Рынок беспроводных наушников в&nbsp;2024 году вырос до&nbsp;106 миллионов единиц Рынок беспроводных наушников в 2024 году вырос до 106 миллионов единиц
Пауэрбанк-спинер с&nbsp;ручной зарядкой создали в&nbsp;Индии Пауэрбанк-спинер с ручной зарядкой создали в Индии
Бизнес
Скидки до&nbsp;100 процентов на&nbsp;премиальные номера от&nbsp;MEGA ко&nbsp;Дню независимости&nbsp;КР Скидки до 100 процентов на премиальные номера от MEGA ко Дню независимости КР
&laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; первые: новый сервис электронной очереди в&nbsp;ЦОН «Мой О!» первые: новый сервис электронной очереди в ЦОН
Переводы близким за&nbsp;рубеж на&nbsp;карту Visa! Переводы близким за рубеж на карту Visa!
DS&nbsp;Optic. Нам 10&nbsp;лет! Распродажа минус 50&nbsp;процентов на&nbsp;все! DS Optic. Нам 10 лет! Распродажа минус 50 процентов на все!
26 августа, понедельник
08:30
Национальные виды спорта и Паралимпиада. Соревнования с участием кыргызстанцев Национальные виды спорта и Паралимпиада. Соревнования с...
08:15
Задержание Павла Дурова. Команда Telegram выпустила первое заявление
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
25 августа, воскресенье
23:46
Вырезанная из камня фигурка животного озадачила археологов в Исландии
23:30
Омүрбек Асан уулу завоевал золото и сердца зрителей на ЧМ по борьбе среди юношей
23:05
Акылбек Жапаров посетил пострадавшие от селей села в Иссык-Кульской области
22:56
Арест Павла Дурова. Что за этим стоит и какова судьба Telegram
22:35
Нападение в Золингене: гражданство 15-летнего подростка устанавливается