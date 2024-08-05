Компания Neuralink вживила чип в мозг второму человеку, заявил Илон Маск. Этот чип позволяет управлять компьютером «силой мысли».

Издание Reuters отмечает, что о второй успешной операции основатель компании Neuralink рассказал в подкасте Лекса Фридмана. «Я не хочу сглазить, но, похоже, со вторым имплантом все прошло очень хорошо», — заявил Илон Маск.

По его словам, у второго добровольца, согласившегося на вживление чипа, была травма спинного мозга. Когда проведена операция, бизнесмен не уточнил. Он добавил, что всего в 2024 году Neuralink планирует провести десять операций по вживлению чипа в мозг.

Первый имплант, напомним, компания вживила в январе. Пациентом, которому имплантировали тогда мозговой чип, стал американец Нолан Арбо, парализованный ниже плеч. В марте Neuralink показала, как Арбо играет в онлайн-шахматы «силой мысли».