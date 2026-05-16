Emirates начала внедрение спутникового интернета Starlink на своих самолетах

Авиакомпания Emirates начала внедрение спутникового интернета Starlink на своих самолетах Airbus A380. Первый лайнер с новой системой уже выполняет рейсы, обеспечивая пассажирам бесплатный Wi-Fi во всех классах обслуживания.

Фото из архива. Emirates начала внедрение спутникового интернета Starlink на своих самолетах

Согласно данным компании, пассажирам доступен полноценный интернет во время полета:
стриминг-видео, онлайн-игры, работа с несколькими устройствами и даже онлайн-покупки без ограничений по классу обслуживания.

У Emirates уже есть 33 самолета с поддержкой Starlink. В будущем она планирует расширить парк до 232 лайнеров, охватив маршруты по всему миру — от Ближнего Востока и Азии до Европы, Африки и Америки.

Ранее сообщалось, что Starlink впервые обеспечила на коммерческом самолете скорость интернета свыше 2 гигабит в секунду. По словам главы Starlink Aviation Ника Зейтца, это открывает новый стандарт бортовой связи.

Внедрение Starlink является частью масштабной программы модернизации Emirates стоимостью около $5 миллиардов.  
