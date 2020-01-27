23:57
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Техноблог

Новейший Boeing 777X совершил первый полет

Фото Boeing. Boeing 777X совершил первый полет

Самый крупный и самый экономный по топливу двухмоторный широкофюзеляжный пассажирский самолет в мире, как позиционирует американский аэрокосмический концерн новинку, поднялся в небо. Об этом сообщил портал «Популярная механика».

Лайнер под управлением пилотов-испытателей вылетел из аэропорта Эверетта, где расположено сборочное производство Boeing, и приземлился по окончании тестовой программы в Сиэтле. Полет прошел штатно. За его ходом можно было наблюдать в трансляции на официальном сайте компании.

Ранее планировалось, что Boeing 777X поднимется в небо в июле 2019 года, но возникли проблемы с двигателями. Первый полет в итоге отложили на начало 2020-го. Сейчас лайнер ждет окончания всех тестовых процедур и сертификации для коммерческой эксплуатации.

Сейчас корпорация Boeing пребывает в кризисе из-за сложной ситуации вокруг модели 737 MAX и вынужденной приостановки ее производства.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/141696/
просмотров: 79
Версия для печати
Материалы по теме
Airbus научил самолеты взлетать без вмешательства пилотов
Гигантский грузовой самолет Airbus BelugaXL приступил к работе
На борту украинского Boeing были граждане семи государств
Стала известна официальная причина крушения украинского Boeing в Тегеране
Все пассажиры рухнувшего в Иране украинского лайнера погибли
Электрический самолет для рекорда скорости представил Rolls-Royce
Блестящее мастерство пилота. Аварийная посадка самолета прошла без выпуска шасси
О безопасности Сооронбая Жээнбекова. Борт № 1 Ту-154 хотят сменить на Boeing
Если у вас аэрофобия: изобретена технология для экстренной посадки самолета
С техническими проблемами при испытаниях нового лайнера столкнулся Boeing
Популярные новости
Гигантский беспилотник Falco Xplorer совершил первый полет Гигантский беспилотник Falco Xplorer совершил первый полет
Cамый мощный на&nbsp;сегодня смартфон создала Realme Cамый мощный на сегодня смартфон создала Realme
Инсайдеры рассекретили внешний вид нового флагмана Samsung Galaxy S20 Инсайдеры рассекретили внешний вид нового флагмана Samsung Galaxy S20
Четыре новых вида акул обнаружили австралийские ученые Четыре новых вида акул обнаружили австралийские ученые
Бизнес
Инвестиционный климат: в&nbsp;КР подписано первое соглашение о&nbsp;режиме стабилизации Инвестиционный климат: в КР подписано первое соглашение о режиме стабилизации
Что такое комплаенс и&nbsp;как система работает на&nbsp;практике Что такое комплаенс и как система работает на практике
Банк &laquo;Бай Тушум&raquo; получил награду &laquo;За&nbsp;достижения в&nbsp;инновациях и&nbsp;технологиях&raquo; Банк «Бай Тушум» получил награду «За достижения в инновациях и технологиях»
Вакансия. Постпредству АБР в&nbsp;Кыргызской Республике требуется секретарь Вакансия. Постпредству АБР в Кыргызской Республике требуется секретарь
27 января, понедельник
23:49
Новейший Boeing 777X совершил первый полет Новейший Boeing 777X совершил первый полет
23:20
В США мужчину оштрафовали за скелет на пассажирском сиденье
22:48
Билл Гейтс выделил $5 миллионов на борьбу с коронавирусом
22:16
На дороге Бишкек — Ош ограничат проезд во время спуска лавин
21:46
Землетрясение в Турции. Число погибших возросло до 40 человек