Новейший Boeing 777X совершил первый полет

Самый крупный и самый экономный по топливу двухмоторный широкофюзеляжный пассажирский самолет в мире, как позиционирует американский аэрокосмический концерн новинку, поднялся в небо. Об этом сообщил портал «Популярная механика».

Лайнер под управлением пилотов-испытателей вылетел из аэропорта Эверетта, где расположено сборочное производство Boeing, и приземлился по окончании тестовой программы в Сиэтле. Полет прошел штатно. За его ходом можно было наблюдать в трансляции на официальном сайте компании.

Ранее планировалось, что Boeing 777X поднимется в небо в июле 2019 года, но возникли проблемы с двигателями. Первый полет в итоге отложили на начало 2020-го. Сейчас лайнер ждет окончания всех тестовых процедур и сертификации для коммерческой эксплуатации.

Сейчас корпорация Boeing пребывает в кризисе из-за сложной ситуации вокруг модели 737 MAX и вынужденной приостановки ее производства.