В Турции начали штрафовать за вскакивание в самолетах с мест по прилету. Об этом сообщило издание Havasosyalmedya.

Фото Havasosyalmedya

Уточняется, что к пассажирам, которые встали с места сразу после посадки и игнорировали просьбы бортпроводников, была вызвана полиция. Инцидент произошел на рейсе Pegasus Airlines PC272, прибывшим по маршруту София — Стамбул.

Как пишет издание, сразу после приземления некоторые пассажиры встали с мест и начали доставать ручную кладь. На просьбы бортпроводников оставаться на своих местах они не реагировали. В итоге экипаж принял решение вызвать полицию. К пассажирам были применены санкции.

Напомним, в начале мая Главное управление гражданской авиации Турции (SHGM) разослало авиакомпаниям циркуляр. Согласно документу, те, кто встает до полной остановки самолета и выключения табло «Пристегните ремни», будут приравниваться к дебоширам с соответствующими последствиями.

Помимо этого к нарушению правил теперь относят игнорирование инструкций бортпроводников и открытие багажных полок до разрешения экипажа.

Согласно внутреннему распоряжению авиакомпании, стюарды обязаны делать дополнительное объявление сразу после приземления. Экипажу предписано мягко, но настойчиво напоминать пассажирам о правилах, а в случае нарушений фиксировать инциденты для последующего разбирательства.