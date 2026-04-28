Техноблог

OpenAI и Qualcomm готовят чипы для нового поколения ИИ-смартфонов

OpenAI совместно с производителями мобильных процессоров Qualcomm и MediaTek разрабатывает специализированные чипы для ИИ-смартфонов, ориентированных на постоянную фоновую обработку контекста и работу компактных ИИ-агентов непосредственно на устройстве, сообщает Android Authority со ссылкой на аналитика TF International Securities Мин-Чи Куо.

Как следует из анализа цепочек поставок, в проект также вовлечена компания Luxshare, которая, по данным эксперта, выступает эксклюзивным разработчиком одного из ключевых чипов. Технические требования к платформе включают управление многоуровневой памятью ИИ-моделей, локальное развертывание агентных систем и оптимизацию энергопотребления при непрерывной обработке пользовательского контекста.

Ключевая цель инициативы заключается в создании устройств, способных в реальном времени формировать расширенный профиль пользователя за счет постоянного анализа его активности. В перспективе OpenAI может стремиться к более глубокой интеграции с аппаратной частью и операционной системой для обеспечения максимально персонализированных ИИ-сервисов.

Отдельно отмечается, что индустрия постепенно движется к концепции ИИ-смартфонов, в которых традиционные приложения будут заменяться специализированными агентами, а интерфейс будет строиться вокруг потоков задач.

Финальное утверждение архитектуры и поставщиков может состояться к концу 2026 года либо в первом квартале 2027-го, а запуск массового производства ожидается в 2028 году.  
