Экономика

Казахстан, Таджикистан и Узбекистан закупают три десятка самолетов Boeing

Boeing подписал соглашения с национальными перевозчиками Казахстана, Таджикистана и Узбекистана на три десятка самолетов. Об этом сообщает Деловой авиационный портал.

СМИ
Фото СМИ

Отмечается, что крупнейшие авиаперевозчики трех республик Центральной Азии подписали соглашения с американским авиагигантом Boeing на поставку значительного для региона количества самолетов.

Это произошло на встрече лидеров пятерки с президентом США в Вашингтоне.

Казахстанская Air Astana объявила о дополнительном заказе на 15 дальнемагистральных Boeing 787.

Это крупнейший заказ, когда-либо размещенный авиакомпанией, который включает пять подтвержденных позиций, пять опционов и пять прав на покупку.

Сделка одобрена советом директоров Air Astana, и в настоящее время компания завершает выполнение необходимых корпоративных процедур.

Данный предзаказ дополняет ранее заключенное соглашение на поставку трех Boeing 787-9.

Флагманская таджикская авиакомпания Somon Air приняла решение приобрести 10 узкофюзеляжных Boeing 737MAX-8 и 4 широкофюзеляжных Boeing 787-9. Широкофюзеляжные воздушные судна авиакомпания закажет впервые.

Узбекская Uzbekistan Airways подписала договор о конвертации опционов в твердый заказ на восемь Boeing 787-9.

Таким образом, общий твердый заказ национального авиаперевозчика Узбекистана на широкофюзеляжные лайнеры Dreamliner составил 22 воздушных судна.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/350098/
