Страны Центральной Азии заинтересовались новыми российскими самолетами МС-21, сообщил в эфире телеканала «Россия 24» исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев.

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По его словам, лайнеры МС-21 представляют большой интерес для стран региона. В настоящее время основу флота магистральных самолетов в государствах Центральной Азии составляют лайнеры западного производства: наиболее распространены суда семейства Airbus А320 или Boeing 737. Их преимущества для этого Азиатского региона — вместимость от 150 до 220 кресел, сказал Олег Пантелеев.

«Если говорить о наиболее востребованной во всем мире размерности самолетов, это порядка 170-200 кресел. В этой нише российские авиапроизводители предлагают перспективный лайнер МС-21. После того как самолетами МС-21 будет насыщен внутренний российский рынок, вполне вероятно, что будут подписаны и экспортные контракты», — считает он.

Представитель «Авиапорта» добавил, что для стран Центральной Азии эта машина представляет большой интерес, потому что это самый современный в мире среднемагистральный лайнер с наивысшим уровнем комфорта для пассажиров и с весьма привлекательными характеристиками.

«Полагаю, что именно эта машина будет более востребована, нежели 100-местные самолеты как российского, так и зарубежного производства», — заключил он.

Напомним, 28 апреля в РФ свой первый полет совершил «импортозамещенный» самолет МС-21. Опытный образец лайнера МС-21, оснащенный новым российским оборудованием, впервые поднялся в небо для начала заводских испытаний.