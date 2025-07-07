Рейс Бишкек — Санкт-Петербург, запланированный на сегодня, отменен в целях обеспечения безопасности пассажиров. Об этом сообщила пресс-служба ОАО «Аэропорты Кыргызстана».

По данным авиакомпании «Уральские авиалинии», отмена связана с проведением на территории России операции «Ковер», во время которой воздушное пространство может временно закрываться или ограничиваться для гражданской авиации.

Отмечается, что пассажирам предоставили размещение в гостинице и организовали все необходимые меры поддержки.

Вылет запланирован на 8 июля в 04.00 утра.