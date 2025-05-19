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Общество

Штраф за вскакивание пассажиров с мест по прилету: в Росавиации выступают против

Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) не одобряет введение штрафов для пассажиров, которые покидают свое место на борту до полной остановки самолета. Об этом журналистам сообщил глава ведомства Дмитрий Ядров.

иллюстративное
Фото иллюстративное

Он напомнил, что в Российской Федерации штрафы применяются на основании Кодекса об административных правонарушениях. Поэтому Росавиация не одобряет практику введения штрафных санкций отдельными авиакомпаниями вне рамок законодательства.

Глава Росавиации также отметил, что обсудит с авиационными властями и авиакомпаниями Турции введенные штрафы, так как важно понять, как они будут отражаться на гражданах России.

Ранее сообщалось, что Главное управление гражданской авиации Турции распространило циркуляр с уведомлением: турецкие авиакомпании начнут штрафовать встающих с места пассажиров до остановки самолета. Отмечается, что Turkish Airlines уже призвала своих бортпроводников уделять особое внимание информированию пассажиров о новых правилах.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/329591/
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