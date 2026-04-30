Нейросеть Google теперь генерирует документы из текста и фото

Google расширила функциональность своего ИИ-сервиса Gemini, добавив возможность генерации документов непосредственно внутри чата. Новая опция уже доступна всем пользователям без ограничений, сообщается в блоге компании.

Сервис позволяет создавать документы в широком спектре форматов, включая PDF, DOCX, XLSX и CSV, а также экспортировать их в «Google Диск». Помимо этого поддерживаются форматы LaTeX, TXT, RTF и Markdown, а также нативные файлы Google Docs, таблиц и презентаций.

Функция ориентирована на повышение продуктивности: пользователи могут формировать структурированные материалы на основе загруженных данных и текстовых запросов. В демонстрационном сценарии компания показала создание подробного учебного пособия в формате PDF на основе фотографий конспектов, включая визуальные элементы, графики и математические формулы.

Google Gemini — это чат-бот на базе искусственного интеллекта, созданный компанией Google DeepMind в 2023 году. Изначально он назывался Bard, но в феврале 2024 года был переименован.
