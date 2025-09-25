00:19
Техноблог

Компания Boeing начала производство истребителя шестого поколения F-47

Компания Boeing начала производство истребителя шестого поколения F-47 для ВВС США, первый полет запланирован на 2028 год. Об этом сообщает издание The War Zone (TWZ).

Отмечается, что производство первого опытного образца началось всего через несколько месяцев после объявления о победе Boeing в конкурсе.

«Мы готовы идти быстро. У нас нет выбора», — сказал начальник штаба ВВС генерал Дэвид Олвин.

Программа F-47 входит в состав инициативы «Господство в воздухе нового поколения», охватывающей создание беспилотных спутников, новых типов двигателей, вооружения и систем радиоэлектронной борьбы.

Ранее сообщалось, что модернизацию американских истребителей пятого поколения F-35 Lightning II, которая сталкивается с проблемами, могут завершить к 2030 году. Пакет обновления программного и аппаратного обеспечения Block 4 предназначен для расширения возможностей вооружения и датчиков F-35.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/344785/
просмотров: 236
