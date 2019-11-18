Александр Крестинин: В матче со сборной Таджикистана нам нельзя терять очки

Главный тренер национальной сборной Кыргызстана по футболу Александр Крестинин поделился ожиданиями от матча с командой Таджикистана.

Отборочный поединок на чемпионат мира — 2022 и Кубок Азии — 2023 пройдет 19 ноября в Бишкеке. Начало в 20.00. С него начнется второй круг квалификационных состязаний. В сентябре на старте отбора сборные Таджикистана и КР играли в Душанбе. Победили хозяева поля (1:0). Позднее наша команда одолела Мьянму (7:0), Монголию (2:1) и уступила Японии (0:2).

По словам Александра Крестинина, Таджикистан — приличная команда. В первом туре в Душанбе сборная Кыргызстана провела с ней самую худшую игру за то время, что он отвечает за результат. «Мы ее проанализировали, сделали выводы и больше себе такого не позволяем, — отметил наставник. — Все понимают значение завтрашнего матча. Ожидания самые положительные. Четко знаем, как будем играть. Нельзя терять очки».

«Игра предстоит очень ответственная: решающая и для нас, и для сборной Кыргызстана. Готовимся к ней с полной серьезностью. Состояние ребят хорошее, — сказал главный тренер сборной Таджикистана Усмон Тошев. — Хорошо знаю команду Кыргызстана. С каждым разом она растет».