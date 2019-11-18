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Спорт

Александр Крестинин: В матче со сборной Таджикистана нам нельзя терять очки

Фото из архива ФФ КР. Главный тренер сборной Кыргызстана по футболу Александр Крестинин

Главный тренер национальной сборной Кыргызстана по футболу Александр Крестинин поделился ожиданиями от матча с командой Таджикистана.

Отборочный поединок на чемпионат мира — 2022 и Кубок Азии — 2023 пройдет 19 ноября в Бишкеке. Начало в 20.00. С него начнется второй круг квалификационных состязаний. В сентябре на старте отбора сборные Таджикистана и КР играли в Душанбе. Победили хозяева поля (1:0). Позднее наша команда одолела Мьянму (7:0), Монголию (2:1) и уступила Японии (0:2).

По словам Александра Крестинина, Таджикистан — приличная команда. В первом туре в Душанбе сборная Кыргызстана провела с ней самую худшую игру за то время, что он отвечает за результат. «Мы ее проанализировали, сделали выводы и больше себе такого не позволяем, — отметил наставник. — Все понимают значение завтрашнего матча. Ожидания самые положительные. Четко знаем, как будем играть. Нельзя терять очки».

«Игра предстоит очень ответственная: решающая и для нас, и для сборной Кыргызстана. Готовимся к ней с полной серьезностью. Состояние ребят хорошее, — сказал главный тренер сборной Таджикистана Усмон Тошев. — Хорошо знаю команду Кыргызстана. С каждым разом она растет».
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