CAFA U17 Championship. Сборная Кыргызстана по футболу проиграла Таджикистану

Юношеская сборная Кыргызстана по футболу уступила команде Таджикистана на международном турнире CAFA U17 Championship в Ташкенте, сообщает КФС.
Счет матча — 0:4.
Ранее кыргызстанцы одержали победу над командой Афганистана (2:1), но затем уступили Узбекистану (1:2).
После двух игр наша сборная была на третьем месте. 13 апреля кыргызстанцы сыграют против сверстников из Туркменистана.
В чемпионате, который стартовал 6 апреля, принимают участие сборные Афганистана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.