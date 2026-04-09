22:16
USD 87.45
EUR 102.07
RUB 1.12
Спорт

CAFA U17 Championship. Сборная Кыргызстана по футболу проиграла Таджикистану

Юношеская сборная Кыргызстана по футболу уступила команде Таджикистана на международном турнире CAFA U17 Championship в Ташкенте, сообщает КФС.

Счет матча — 0:4. 

Ранее кыргызстанцы одержали победу над командой Афганистана (2:1), но затем уступили Узбекистану (1:2).

После двух игр наша сборная была на третьем месте. 13 апреля кыргызстанцы сыграют против сверстников из Туркменистана.

В чемпионате, который стартовал 6 апреля, принимают участие сборные Афганистана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.
Ссылка: https://24.kg/sport/369750/
просмотров: 211
Версия для печати
9 апреля, четверг
22:01
Строительство восточной объездной дороги в Бишкеке. Снесут 12 домов Строительство восточной объездной дороги в Бишкеке. Сне...
22:00
Пользователь TikTok задержан ГКНБ по подозрению в призывах к захвату власти
21:41
CAFA U17 Championship. Сборная Кыргызстана по футболу проиграла Таджикистану
21:20
Пенсионный возраст женщин в Казахстане будут повышать
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 10 апреля: ночью еще холодно