Кыргызстан примет отбор Кубка Азии U-20 по футболу. Матчи пройдут в 2026 году

Кыргызстан выбран одной из стран — хозяек квалификационного турнира Кубка Азии U-20 под эгидой Азиатской футбольной конфедерации.
Отборочные игры пройдут с 31 августа по 6 сентября. В турнире примут участие 44 национальные сборные, которые будут распределены по 11 группам.
Квалификационный этап примут восемь государств: Бахрейн, Камбоджа, Кыргызстан, Лаос, Катар, Таиланд, Узбекистан и Вьетнам.
Жеребьевка состоится 28 мая в Куала-Лумпуре, где станет известно, с кем сыграет молодежная сборная КР.
Проведение матчей такого уровня рассматривается как важный шаг для развития футбола в стране и возможность продемонстрировать готовность Кыргызстана к организации международных соревнований.