18:21
USD 87.43
EUR 102.30
RUB 1.16
Спорт

Кыргызстан примет отбор Кубка Азии U-20 по футболу. Матчи пройдут в 2026 году

Кыргызстан выбран одной из стран — хозяек квалификационного турнира Кубка Азии U-20 под эгидой Азиатской футбольной конфедерации.

Отборочные игры пройдут с 31 августа по 6 сентября. В турнире примут участие 44 национальные сборные, которые будут распределены по 11 группам.

Квалификационный этап примут восемь государств: Бахрейн, Камбоджа, Кыргызстан, Лаос, Катар, Таиланд, Узбекистан и Вьетнам.

Жеребьевка состоится 28 мая в Куала-Лумпуре, где станет известно, с кем сыграет молодежная сборная КР.

Проведение матчей такого уровня рассматривается как важный шаг для развития футбола в стране и возможность продемонстрировать готовность Кыргызстана к организации международных соревнований.
Ссылка: https://24.kg/sport/372397/
просмотров: 123
Версия для печати
Популярные новости
29 апреля, среда
18:08
Производство паспортов и валюты в «Учкуне» заинтересовало африканскую делегацию
18:04
Поймали с поличным. В Ноокате задержан военный комиссариата за вымогательство
18:01
Без бумажных копий: в Жогорку Кенеш внесли закон о цифровых документах
18:01
Кыргызстан примет отбор Кубка Азии U-20 по футболу. Матчи пройдут в 2026 году
17:49
Солнечные панели на крышах зданий узаконят в Кыргызстане