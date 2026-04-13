Итальянский клуб «Ювентус» готов сотрудничать с Кыргызским футбольным союзом

Кыргызский футбольный союз провел встречу с представителями итальянского клуба «Ювентус», в рамках которой обсуждены перспективы сотрудничества в сфере развития детско-юношеского футбола. Об этом сообщает КФС.

Основное внимание уделено созданию условий для качественной подготовки молодых футболистов. КФС выразил готовность оказывать всестороннюю поддержку проектам, направленным на международное сотрудничество, отметив в качестве успешного примера деятельность академии «Барселоны».

Координатор программы академии «Ювентус» Марко Дегортес отметил готовность к сотрудничеству и подчеркнул, что философия академии заключается в том, чтобы в первую очередь воспитывать ребенка как личность, а уже затем развивать его как футболиста. Он добавил, что в этом направлении взгляды сторон совпадают.

Кыргызский футбольный союз заявил о готовности поддерживать подобные международные проекты и содействовать их успешной реализации.

На сегодня академия «Ювентус» представлена более чем в 90 филиалах в 37 странах мира. Стороны выразили заинтересованность в развитии этого направления и в Кыргызстане. Ожидается, что сотрудничество станет основой для новых успешных проектов и внесет значительный вклад в развитие футбола в стране.
