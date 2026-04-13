CAFA U17 Championship. Сборная Кыргызстана заняла третье место

Юношеская сборная Кыргызстана по футболу обыграла команду Туркменистана на международном турнире CAFA U17 Championship в Ташкенте, сообщает КФС.
Счет матча — 4:1. Три гола забил Эржан Аскербеков, один на счету Рахматулло Хакимова.
Ранее кыргызстанцы одержали победу над командой Афганистана (2:1), но затем уступили Узбекистану (1:2) и Таджикистану (0:4).
В турнирной таблице наша сборная с 6 очками оказалась на третьем месте.
В матче за золото сыграют сборные Таджикистана и Узбекистана.
В чемпионате, который стартовал 6 апреля, принимали участие сборные Афганистана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.