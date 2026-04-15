Футбольному союзу выделили $15,5 миллиона. Основной источник — фонд президента

Доходная часть бюджета Кыргызского футбольного союза в 2026 году утверждена в размере $15 миллионов 577 тысяч. Об этом стало известно сегодня на конгрессе организации.

Общая сумма бюджета сформирована из следующих поступлений:

  • Фонд президента: $5 миллионов 257 тысяч 141;
  • Кыргызский футбольный союз: $4 миллиона 824 тысячи 461;
  • ФИФА: $2 миллиона 871 тысяча 511;
  • кабинет министров: $2 миллиона 285 тысяч 719;
  • АФК: $339 тысяч 012.

В итоговую сумму бюджета также включены остатки средств с 2025 года, которые составили около $2 миллионов.

Основным источником финансирования выступает президентский фонд. 

Кыргызского футбольного союза
Фото Кыргызского футбольного союза. Источники финансирования в 2026 году
Распределение бюджета:

Кыргызского футбольного союза
Фото Кыргызского футбольного союза. Список статей расходов

Айсулуу Тыныбекова намерена участвовать в Олимпиаде-2028
Борец из Кыргызстана Акжол Махмудов вернулся в мировой рейтинг. Пока 23-й
Чемпионат Азии по борьбе. Кыргызстанец Эрназар Акматалиев завоевал бронзу
Раззак Бейшекеев после чемпионата Азии вошел в топ-5 мирового рейтинга UWW
Быстро и достоверно. Простые способы передать показания газа
Напоминаем: оплачивать коммунальные услуги можно проще — через MegaPay
Abank приглашает всех на «Айдоо Фест 2026»
«Кыргызлифт» просит Жогорку Кенеш помочь вернуть детский лагерь «Жалын»
