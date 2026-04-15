Доходная часть бюджета Кыргызского футбольного союза в 2026 году утверждена в размере $15 миллионов 577 тысяч. Об этом стало известно сегодня на конгрессе организации.

Общая сумма бюджета сформирована из следующих поступлений:

Фонд президента: $5 миллионов 257 тысяч 141;

Кыргызский футбольный союз: $4 миллиона 824 тысячи 461;

ФИФА: $2 миллиона 871 тысяча 511;

кабинет министров: $2 миллиона 285 тысяч 719;

АФК: $339 тысяч 012.

В итоговую сумму бюджета также включены остатки средств с 2025 года, которые составили около $2 миллионов.

Основным источником финансирования выступает президентский фонд.

Фото Кыргызского футбольного союза. Источники финансирования в 2026 году

Распределение бюджета: