Доходная часть бюджета Кыргызского футбольного союза в 2026 году утверждена в размере $15 миллионов 577 тысяч. Об этом стало известно сегодня на конгрессе организации.
Общая сумма бюджета сформирована из следующих поступлений:
- Фонд президента: $5 миллионов 257 тысяч 141;
- Кыргызский футбольный союз: $4 миллиона 824 тысячи 461;
- ФИФА: $2 миллиона 871 тысяча 511;
- кабинет министров: $2 миллиона 285 тысяч 719;
- АФК: $339 тысяч 012.
В итоговую сумму бюджета также включены остатки средств с 2025 года, которые составили около $2 миллионов.
Основным источником финансирования выступает президентский фонд.