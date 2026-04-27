Спорт

Международный турнир в Китае. Волейболисты КР одержали вторую победу в игре с РФ

Волейболисты КР одержали вторую победу, проведя игру с командой РФ на международном турнире в КНР.

Фото СМИ. Волейболисты Кыргызстана одержали вторую победу, проведя игру с командой России на международном турнире в Китае

Борьбу за медали ведут четыре команды — из Казахстана, Китая, Кыргызстана и России.

От КР выступает команда из КГАФКиС, усиленная несколькими игроками национальной сборной.

Накануне наши спортсмены победили со счетом 3:2.

Ранее команда из Кыргызстана обыграла Гонконг со счетом 3:0, но уступила действующим чемпионам из КНР.

Сегодня пройдут заключительные матчи турнира. Кыргызстанцы сыграют против сборной Казахстана за итоговое второе место на турнире.
