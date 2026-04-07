CAFA U17 Championship. Сборная Кыргызстана по футболу проиграла Узбекистану

Юношеская сборная Кыргызстана по футболу уступила команде Узбекистана на международном турнире CAFA U17 Championship в Ташкенте, сообщает КФС.

Счет матча — 1:2. Гол в ворота соперника забил Алымбек Исаев.

В матче первого тура кыргызстанцы играли против сверстников из Афганистана и одержали победу со счетом 2:1.

В матче третьего тура 9 апреля кыргызстанцы сыграют против сверстников из Таджикистана.

В чемпионате, который стартовал 6 апреля, принимают участие сборные Афганистана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.
