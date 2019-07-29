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Спорт

Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев

19-30 июля. Чемпионат мира по тайскому боксу (IFMA). Бангкок (Таиланд)

Кыргызстан представляют бойцы из федерации, возглавляемой Еленой Шевченко. Этапом отбора на данный турнир был чемпионат страны. Один из лидеров сборной КР — Арген Керимбеков.

26 июля — 1 августа. Чемпионат Центрально-Азиатской футбольной ассоциации. Таджикистан

Участвуют сборные Таджикистана, Афганистана, Ирана, Кыргызстана, Туркменистана и Узбекистана. Возраст игроков — не старше 16 лет.

27 июля — 3 августа. Чемпионат мира по уличному футболу. Кардифф (Великобритания)

Запланированы турниры среди мужчин и женщин. В общей сложности участвуют 64 команды.

29-30 июля. Чемпионат Азии и Океании среди юниоров по дзюдо. Китайский Тайбэй

Звание сильнейшего оспаривают более 180 спортсменов из 21 страны.

29 июля — 3 августа. Международные соревнования среди юниоров по теннису. Ташкент (Узбекистан)

В женской части турнира играют около 50 спортсменок из девяти стран. Среди них кыргызстанка Владислава Андреевская.

29 июля — 4 августа. Чемпионат мира среди кадетов по борьбе. София (Болгария)

На ковры поочередно выйдут вольники, девушки и «греко-римляне». Кыргызстан представляют 25 борцов. Месяц назад у спортсменов этого возраста проходил чемпионат Азии.

29 июля — 5 августа. Международные соревнования по тогуз-коргоолу. Чолпон-Ата

Традиционный турнир посвятили памяти основоположника современных правил тогуз-коргоола Омора Касмакунова. Участвуют спортсмены из нескольких стран, включая триумфаторов недавних европейских стартов.

30 июля — 7 августа. Международные соревнования на Кубок Анатолия Карпова по шахматам. Чолпон-Ата

Впервые турнир провели в 2018-м. Медали разыгрываются среди спортсменов возрастом до 6, 8, 10, 12 и 14 лет.

1-4 августа. Чемпионат мира среди молодежи по гребле на байдарках и каноэ. Питешти (Румыния)

На старт выйдут спортсмены не старше 23 лет. Среди участников три кыргызстанца.

2 августа. Международные соревнования GEC 1 по смешанным единоборствам. Хургада (Египет)

Запланированы 13 схваток с участием профессионалов из Египта, Бразилии, Канады, Кыргызстана и Пакистана.

3 августа. Международные соревнования UFC on ESPN 5 по смешанным единоборствам. Ньюарк (США)

В программе 10 профессиональных боев. В одном из них сойдутся Антонина Шевченко (Кыргызстан) и Люси Пудилова (Чехия). Для Антонины это третий поединок под эгидой UFC. Дебютный она выиграла, а второй уступила.

3-4 августа. Открытый Кубок Азии по дзюдо. Китайский Тайбэй

Еще один престижный турнир дзюдоистов. За победу борются около 180 человек из 19 стран.
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