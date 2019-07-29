Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев

IFMA). Бангкок (Таиланд)

Кыргызстан представляют бойцы из федерации, возглавляемой Еленой Шевченко. Этапом отбора на данный турнир был чемпионат страны. Один из лидеров сборной КР — Арген Керимбеков.

Участвуют сборные Таджикистана, Афганистана, Ирана, Кыргызстана, Туркменистана и Узбекистана. Возраст игроков — не старше 16 лет.

Запланированы турниры среди мужчин и женщин. В общей сложности участвуют 64 команды.

Звание сильнейшего оспаривают более 180 спортсменов из 21 страны.

В женской части турнира играют около 50 спортсменок из девяти стран. Среди них кыргызстанка Владислава Андреевская.

На ковры поочередно выйдут вольники, девушки и «греко-римляне». Кыргызстан представляют 25 борцов. Месяц назад у спортсменов этого возраста проходил чемпионат Азии.

Традиционный турнир посвятили памяти основоположника современных правил тогуз-коргоола Омора Касмакунова. Участвуют спортсмены из нескольких стран, включая триумфаторов недавних европейских стартов.

Впервые турнир провели в 2018-м. Медали разыгрываются среди спортсменов возрастом до 6, 8, 10, 12 и 14 лет.

На старт выйдут спортсмены не старше 23 лет. Среди участников три кыргызстанца.

GEC 1 по смешанным единоборствам. Хургада (Египет)

Запланированы 13 схваток с участием профессионалов из Египта, Бразилии, Канады, Кыргызстана и Пакистана.

UFC on ESPN 5 по смешанным единоборствам. Ньюарк (США)

В программе 10 профессиональных боев. В одном из них сойдутся Антонина Шевченко (Кыргызстан) и Люси Пудилова (Чехия). Для Антонины это третий поединок под эгидой UFC. Дебютный она выиграла, а второй уступила.

Еще один престижный турнир дзюдоистов. За победу борются около 180 человек из 19 стран.