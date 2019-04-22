Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев

Соревнования проводятся ежегодно. Девиз нынешних — «Спорт без табака». В программе 17 видов спорта. В 2018-м первенствовала Академия физической культуры и спорта.

Это последний тур чемпионата. Первый прошел в феврале, второй — в марте. Силами меряются лучшие клубы страны.

Турнир проводится раз в два года. В 2017-м у кыргызстанцев была лишь одна медаль. Теперь есть шанс выиграть больше. Явный фаворит в своей весовой категории — Азат Усеналиев, проводящий отличный сезон.

Главная надежда Кыргызстана на медаль — бронзовый призер летних Азиатских игр — 2018 Иззат Артыков.

Борьба за победу идет в командном зачете среди общеобразовательных школ. Турнир проходит каждый год.

За медали борются около 300 участников из 39 стран, в том числе 10 кыргызстанцев.

В 2017-м, на предыдущем чемпионате Азии, у Кыргызстана были два золота и бронза. Обе награды высшего достоинства взяла Дарья Маслова. Сейчас она не участвует, но в составе отечественной сборной много других претендентов на медали.

На корты вышли более 40 спортсменок из 22 стран, в том числе кыргызстанка Ксения Палкина.

Участвуют шесть сборных, составленных из игроков до 19 лет. На групповом этапе Кыргызстану противостоят Бангладеш и ОАЭ.

В 2018-м аналогичный турнир проводился в Бишкеке. Кыргызстанцы показали свой лучший результат в истории. Одни из фаворитов они и сейчас.

Это также заключительный тур национального первенства. Первый состоялся в январе, второй — в марте.

За трофей борются восемь коллективов из столицы и Чуйской области.

Участвуют спортсмены из столицы и регионов. Они оспаривают не только медали, но и места в национальной сборной.

Турнир посвящен памяти Баямана Эркинбаева. Медали разыгрываются среди мужчин и женщин в 12 весовых категориях.

Турнир проводится каждый год, знаменуя собой открытие нового сезона.

Spring Cup — 2019 по баскетболу 3×3. Бишкек, школа № 29

Еще один традиционный турнир. Участвуют команды из Кыргызстана и ближнего зарубежья.

Данное единоборство — одно из самых необычных и динамичных. По итогам турнира сформируют сборную страны для участия в чемпионате мира.

WEF 78 Proffight 33 по кулатуу эртаймаш. Исфана, центральный стадион

На турнире схлестнутся бойцы-профессионалы из Кыргызстана и Таджикистана.

Дуатлон — подвид триатлона, включающий в себя два забега и велогонку. Турнир посвящен Дню города.

Борьба за победу развернется в дисциплине «тиджи» в нескольких возрастных группах. Среди участников не только кыргызстанцы, но и узбекистанцы. В 2018-м аналогичный чемпионат проводился в Ошской области.