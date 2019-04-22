Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев

Соревнования проводятся ежегодно. Девиз нынешних — «Спорт без табака». В программе 17 видов спорта. В 2018-м первенствовала Академия физической культуры и спорта.
Это последний тур чемпионата. Первый прошел в феврале, второй — в марте. Силами меряются лучшие клубы страны.
Турнир проводится раз в два года. В 2017-м у кыргызстанцев была лишь одна медаль. Теперь есть шанс выиграть больше. Явный фаворит в своей весовой категории — Азат Усеналиев, проводящий отличный сезон.
Главная надежда Кыргызстана на медаль — бронзовый призер летних Азиатских игр — 2018 Иззат Артыков.
Борьба за победу идет в командном зачете среди общеобразовательных школ. Турнир проходит каждый год.
За медали борются около 300 участников из 39 стран, в том числе 10 кыргызстанцев.
В 2017-м, на предыдущем чемпионате Азии, у Кыргызстана были два золота и бронза. Обе награды высшего достоинства взяла Дарья Маслова. Сейчас она не участвует, но в составе отечественной сборной много других претендентов на медали.
На корты вышли более 40 спортсменок из 22 стран, в том числе кыргызстанка Ксения Палкина.
Участвуют шесть сборных, составленных из игроков до 19 лет. На групповом этапе Кыргызстану противостоят Бангладеш и ОАЭ.
В 2018-м аналогичный турнир проводился в Бишкеке. Кыргызстанцы показали свой лучший результат в истории. Одни из фаворитов они и сейчас.
Это также заключительный тур национального первенства. Первый состоялся в январе, второй — в марте.
За трофей борются восемь коллективов из столицы и Чуйской области.
Участвуют спортсмены из столицы и регионов. Они оспаривают не только медали, но и места в национальной сборной.
Турнир посвящен памяти Баямана Эркинбаева. Медали разыгрываются среди мужчин и женщин в 12 весовых категориях.
Турнир проводится каждый год, знаменуя собой открытие нового сезона.
Еще один традиционный турнир. Участвуют команды из Кыргызстана и ближнего зарубежья.
Данное единоборство — одно из самых необычных и динамичных. По итогам турнира сформируют сборную страны для участия в чемпионате мира.
На турнире схлестнутся бойцы-профессионалы из Кыргызстана и Таджикистана.
Дуатлон — подвид триатлона, включающий в себя два забега и велогонку. Турнир посвящен Дню города.
Борьба за победу развернется в дисциплине «тиджи» в нескольких возрастных группах. Среди участников не только кыргызстанцы, но и узбекистанцы. В 2018-м аналогичный чемпионат проводился в Ошской области.