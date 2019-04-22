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Спорт

Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев

28 февраля — 22 апреля. Республиканская универсиада. Бишкек, Ош

Соревнования проводятся ежегодно. Девиз нынешних — «Спорт без табака». В программе 17 видов спорта. В 2018-м первенствовала Академия физической культуры и спорта.

17-22 апреля. Чемпионат Кыргызстана среди мужских команд национальной лиги по волейболу, третий тур. Бишкек, ФОК «Газпром», 15.30

Это последний тур чемпионата. Первый прошел в феврале, второй — в марте. Силами меряются лучшие клубы страны.

17-28 апреля. Чемпионат Азии по боксу. Бангкок (Таиланд)

Турнир проводится раз в два года. В 2017-м у кыргызстанцев была лишь одна медаль. Теперь есть шанс выиграть больше. Явный фаворит в своей весовой категории — Азат Усеналиев, проводящий отличный сезон.

18-28 апреля. Чемпионат Азии по тяжелой атлетике. Нинбо (Китай)

Главная надежда Кыргызстана на медаль — бронзовый призер летних Азиатских игр — 2018 Иззат Артыков.

19-22 апреля. Республиканские соревнования «Белая ладья» по шахматам. Бишкек, КГТУ имени И.Раззакова

Борьба за победу идет в командном зачете среди общеобразовательных школ. Турнир проходит каждый год.

20-23 апреля. Чемпионат Азии и Океании по дзюдо. Фуджайра (ОАЭ)

За медали борются около 300 участников из 39 стран, в том числе 10 кыргызстанцев.

21-24 апреля. Чемпионат Азии по легкой атлетике. Доха (Катар)

В 2017-м, на предыдущем чемпионате Азии, у Кыргызстана были два золота и бронза. Обе награды высшего достоинства взяла Дарья Маслова. Сейчас она не участвует, но в составе отечественной сборной много других претендентов на медали.

22-28 апреля. Международные соревнования среди женщин по теннису. Анталья (Турция)

На корты вышли более 40 спортсменок из 22 стран, в том числе кыргызстанка Ксения Палкина.

22 апреля — 3 мая. Международные соревнования среди женщин по футболу. Дакка (Бангладеш)

Участвуют шесть сборных, составленных из игроков до 19 лет. На групповом этапе Кыргызстану противостоят Бангладеш и ОАЭ.

23-28 апреля. Чемпионат Азии по вольной, греко-римской и женской борьбе. Сиань (Китай)

В 2018-м аналогичный турнир проводился в Бишкеке. Кыргызстанцы показали свой лучший результат в истории. Одни из фаворитов они и сейчас.

23-28 апреля. Чемпионат Кыргызстана среди женских команд по волейболу, третий тур. Бишкек, Дворец спорта имени Кожомкула

Это также заключительный тур национального первенства. Первый состоялся в январе, второй — в марте.

26-28 апреля. Соревнования на кубок мэра Бишкека по кок-бору. Бишкек, ипподром «Ак-Кула»

За трофей борются восемь коллективов из столицы и Чуйской области.

26-29 апреля. Чемпионат Кыргызстана по ордо. Бишкек, КНУ имени Ж.Баласагына, 10.00

Участвуют спортсмены из столицы и регионов. Они оспаривают не только медали, но и места в национальной сборной.

27 апреля. Международные соревнования Гран-при по борьбе алыш. Бишкек, ФОК «Газпром», 10.00

Турнир посвящен памяти Баямана Эркинбаева. Медали разыгрываются среди мужчин и женщин в 12 весовых категориях.

27-28 апреля. Международные соревнования по гольфу. Чуйская область

Турнир проводится каждый год, знаменуя собой открытие нового сезона.

27-28 апреля. Международные соревнования Spring Cup — 2019 по баскетболу 3×3. Бишкек, школа № 29

Еще один традиционный турнир. Участвуют команды из Кыргызстана и ближнего зарубежья.

27-28 апреля. Открытый чемпионат Кыргызстана по пляжной борьбе. Бишкек, отель «Ак-Кеме», 10.30

Данное единоборство — одно из самых необычных и динамичных. По итогам турнира сформируют сборную страны для участия в чемпионате мира.

28 апреля. Международные соревнования WEF 78 Proffight 33 по кулатуу эртаймаш. Исфана, центральный стадион

На турнире схлестнутся бойцы-профессионалы из Кыргызстана и Таджикистана.

28 апреля. Соревнования по дуатлону. Бишкек, Старая площадь, 10.00

Дуатлон — подвид триатлона, включающий в себя два забега и велогонку. Турнир посвящен Дню города.

28 апреля. Открытый чемпионат Кыргызстана по кунг-фу. Бишкек, ФОК в микрорайоне «Восток-5», 12.00

Борьба за победу развернется в дисциплине «тиджи» в нескольких возрастных группах. Среди участников не только кыргызстанцы, но и узбекистанцы. В 2018-м аналогичный чемпионат проводился в Ошской области.
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