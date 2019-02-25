Азат Усеналиев и другие звезды. Кто выиграл турнир Дуйшенкула Шопокова по боксу

В Бишкеке в 42-й раз прошел международный турнир по боксу памяти Героя Советского Союза Дуйшенкула Шопокова. Он получился на редкость напряженным и непредсказуемым. Болельщики увидели в деле множество именитых спортсменов.

В 2017 году на аналогичном турнире собрались спортсмены из шести стран, в 2018-м — пяти. В этот раз из восьми — Кыргызстана, Казахстана, России, Таджикистана, Узбекистана, Беларуси, Монголии и даже Таиланда. На ринг вышли 199 боксеров.

Организаторы увеличили количество женских весовых категорий — с двух, которые были в прошлом году, до пяти. И не прогадали: по зрелищности женские бои не уступали мужским. Среди участниц было несколько титулованных спортсменок, включая двукратную чемпионку мира Назым Кызайбай (Казахстан) и призера Азиатских игр Судапорн Сисонди (Таиланд).

В весовой категории 49 кг победила Раксат Чутхамат, 57 кг — Техасуер Нилаван (обе из Таиланда), 64 кг — Шоира Зулкайнарова (Таджикистан), 69 кг — Шахноза Юнисова (Узбекистан), 75 кг — Мягмаржаргал Мунхбат (Монголия).

Фото 24.kg. Эпизод турнира среди женщин на мемориале Дуйшенкула Шопокова по боксу

В мужской части турнира именитых боксеров тоже хватало. В одной из категорий бился победитель Азиатских игр Ильяс Сулейменов (Казахстан), в другой — чемпион Азии Чатчай Бутди (Таиланд), в третьей — вице-чемпион Европы Муслим Гаджимагомедов (Россия)... Некоторые звездные иностранцы, такие как победитель юношеской Олимпиады Абдумалик Халаков (Узбекистан), даже не вышли в финал — настолько серьезным было соперничество.

Президент Федерации бокса КР Абдибакыт Халмурзаев сказал 24.kg, что турнир стал для участников хорошей практикой в преддверии отборочных соревнований на Олимпийские игры — 2020. «В апреле в Таиланде пройдет чемпионат Азии, в сентябре в России — чемпионат мира. На ЧМ будут разыгрываться путевки на Олимпиаду. Завоевать их тяжело, но у нас есть боксеры, способные на это, — отметил он. — У кыргызского бокса хорошая история: Орзубек Назаров и Андрей Курнявка в свое время становились чемпионами мира. Болельщики у нас требовательные. Мы не должны их подвести».

Одной из главных звезд был ведущий боксер КР Азат Усеналиев, выступавший в весе 52 кг. В 2018-м он выиграл несколько зарубежных турниров, взял бронзу на Азиатских играх. На здешних состязаниях не появлялся с ноября 2017 года, и болельщики по нему соскучились. В финале он схлестнулся с Вадимом Кудряковым (Россия): в первом раунде доминировал, во втором экономил силы, а в третьем поднажал и заслуженно победил.

Кроме Азата Усеналиева, в финал пробились три кыргызстанца. В весе 69 кг золото оспаривали Абдурахман Абдурахманов (КР) и Харитон Агрба (РФ). Их противостояние получилось одним из самых ярких и бескомпромиссных на турнире. Отечественный боксер с первых секунд завладел преимуществом. Противник отчаянно сопротивлялся, но совладать с хозяином ринга не смог.

Не менее ожесточенным получился решающий бой в весе 75 кг между Бекжигит уулу Омурбеком (КР) и Аманом Казангаповым (РК). Они выбрали атакующую тактику и под гул восторженной публики «рубились» почти все девять минут. Наш боксер был ничуть не хуже, однако судьи отдали предпочтение казахстанцу.

В финале в весе 81 кг Адылбек уулу Эркин (КР) дрался с Георгием Кушиташвили (РФ). Опытный кыргызстанец выложился как следует и один раз отправил своего молодого визави в нокдаун. Но большую часть боя россиянин действовал лучше и в итоге взял верх.

В категории 63 кг первенствовал Баходур Усманов (Таджикистан), 57 кг — Альберт Батыргазиев, 91 кг — Муслим Гаджимагомедов, свыше 91 кг — Иван Верясов (все из России).

Как минимум одну золотую медаль выиграли боксеры из семи государств. Лидерами по количеству наград высшего достоинства стали россияне — у них четыре золота.

«Стараемся стабильно посещать этот турнир. Радуют уровень его организации и гостеприимство здешней федерации, — сказал 24.kg главный тренер сборной России Эдуард Кравцов. — В некоторых весовых категориях мы выставили первые номера нашей команды, в некоторых — вторые. Проверили часть резерва. Конкуренция была достаточно высокой, участники очень мотивированы. Многие бои прошли в бескомпромиссной борьбе, что присуще азиатскому стилю бокса и чего нам, кстати, не хватает в Европе. Из кыргызских боксеров выделю Азата Усеналиева. Давно за ним слежу. Он может претендовать на самые высокие места на мировой арене и в нашей сборной был бы одним из лидеров».