Покончил с собой осужденный по делу о теракте в «Крокусе»

Самоубийство совершил один из приговоренных к пожизненному сроку, сообщили РБК в Главном управлении ФСИН по Москве, пишет Meduza.

По данным Shot, самоубийство в СИЗО «Матросская тишина» совершил 37-летний Юсуфзода Якубджони. Его несколько часов пытались реанимировать, но спасти его не удалось.

Якубджони получил пожизненный срок из-за того, что, по версии обвиняения, переводил деньги на оплату жилья исполнителям теракта.

Напомним, 22 марта 2024 года в подмосковном «Крокус Сити Холле» произошел теракт. Тысячи людей приехали на концерт музыкальной группы. По версии следствия, четверо террористов — Мухаммадсобир Файзов, Далержон Мирзоев, Фаридуни Шамсидин и Саидакрами Рачабализоду — около 19.00 ворвались в здание «Крокуса», устроили бойню и пожар. Во время атаки погибло 145 человек.

Нападавших поймали в Брянской области, в 100 километрах от границы с Украиной. Все четверо проходят по статье «Террористический акт» УК РФ.

Отметим, ответственность за теракт в «Крокус Сити Холле» взяла на себя группировка «Исламское государство». Впоследствии ФСБ задержала 11 человек, большинство из которых оказались гражданами Таджикистана.