Происшествия

Теракт в «Крокус Сити Холле»: пожизненные сроки для фигурантов запросил прокурор

Гособвинение просит назначить пожизненное лишение свободы 15 из 19 обвиняемых по делу о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл». Об этом сообщили участники процесса во 2-м Западном окружном военном суде, где в закрытом режиме проходят прения сторон.

По данным СМИ, максимальное наказание запрошено почти для всех подсудимых, за исключением двух братьев Исломовых и их отца, которые помогли исполнителям теракта скрыться на своем Renault Symbol, а также Алишера Касимова, сдававшего террористам квартиру. Им прокурор запросил 19 лет и 11 месяцев и 22 года и 10 месяцев лишения свободы соответственно.

Кроме того, обвинение настаивает на лишении российского гражданства тех фигурантов, которые получили его в течение жизни.

Самый громкий процесс начался 4 августа 2025 года. На скамье подсудимых находятся 19 человек. Тринадцати из них вменяется непосредственное участие в террористическом акте, остальные обвиняются в содействии террористической деятельности, незаконном обороте оружия и прохождении обучения в террористических целях.

По версии следствия, непосредственными исполнителями нападения являются Шамсидин Фаридуни, Далерджон Мирзоев, Саидакрам Рачабализода и Мухаммадсобир Файзов. Часть из них признала вину.

Согласно материалам дела, около 70 из 149 человек во время теракта погибли из-за пожара: у них не было огнестрельных или других ранений. Причина смерти — термоингаляционная травма (ожог верхних дыхательных путей) в сочетании с интоксикацией окисью углерода (угарным газом).

Напомним, 22 марта 2024 года в подмосковном «Крокус Сити Холле» произошел теракт. Тысячи людей приехали на концерт музыкальной группы. По версии следствия, четверо террористов — Мухаммадсобир Файзов, Далержон Мирзоев, Фаридуни Шамсидин и Саидакрами Рачабализоду — около 19.00 ворвались в здание «Крокуса», устроили бойню и пожар. Во время атаки погибло 145 человек.

Нападавших поймали в Брянской области, в 100 километрах от границы с Украиной. Все четверо проходят по статье «Террористический акт» УК РФ. Им грозит тюремный срок от 25 лет до пожизненного заключения.

Отметим, ответственность за теракт в «Крокус Сити Холле» взяла на себя группировка «Исламское государство». Впоследствии ФСБ задержала 11 человек, большинство из которых оказались гражданами Таджикистана.
