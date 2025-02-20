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В Москве кыргызстанца приговорили к трем годам колонии за оправдание терроризма

Второй Западный окружной военный суд признал 30-летнего гражданина Кыргызстана виновным в оправдании террористов в концертном зале «Крокус Сити Холл». По данным следствия, он разместил соответствующий комментарий под публикацией в одном из Telegram-каналов мигрантов. Об этом сообщает ТАСС.

ТАСС
Фото ТАСС. В Москве кыргызстанца приговорили к трем годам колонии за оправдание терроризма

Из обвинительного заключения следует, что подсудимый разместил комментарий следующего содержания: «Красавчики для такого движения нужен огромный дух жаль что они попались» (пунктуация сохранена).

«Бекзата Абдынасыр уулу (внесен в РФ в перечень экстремистов и террористов), работающего монтажником слаботочных систем ООО «Атриум» в городе Москве, признать виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности с использованием сети интернет). Назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок три года в исправительной колонии общего режима», — говорится в приговоре суда.

Кроме того, суд на два года запретил ему администрировать сайты и конфисковал в доход государства мобильный телефон, с которого было совершено преступление. Также суд постановил уничтожить телефонную sim-карту, изъятую у кыргызстанца при задержании.

Обвиняемый полностью признал вину, способствовал раскрытию совершенного им преступления и раскаялся в содеянном, что было засчитано ему в качестве смягчающего обстоятельства. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Также уточняется, что кыргызстанец находился в России с нарушениями миграционного законодательства.

Напомним, 22 марта прошлого года в подмосковном «Крокус Сити Холле» произошел теракт. Тысячи людей приехали на концерт музыкальной группы. По версии следствия, четверо террористов — Мухаммадсобир Файзов, Далержон Мирзоев, Фаридуни Шамсидин, Саидакрами Рачабализоду — около 19.00 ворвались в здание «Крокус Сити Холл», устроили бойню и пожар. Во время атаки погибло 145 человек.

Нападавших поймали в Брянской области, в 100 километрах от границы с Украиной.

Все четверо проходят по статье «Террористический акт» УК РФ. Им грозит тюремный срок от 25 лет до пожизненного заключения.

Отметим, ответственность за теракт в «Крокус Сити Холле» взяла на себя группировка «Исламское государство». Впоследствии ФСБ задержала 11 человек, большинство из которых оказались гражданами Таджикистана.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/320493/
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