Происшествия

Беспрецедентно. За теракт в «Крокусе» пожизненный срок получили 15 человек

Второй западный окружной военный суд Москвы приговорил к пожизненному сроку беспрецедентное  число подсудимых — 15 человек осуждены по делу о теракте в «Крокус Сити Холле».

объединенной пресс-службы судов Москвы
Фото объединенной пресс-службы судов Москвы. Беспрецедентный случай: сразу 15 подсудимых по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» получили пожизненный срок

Далерджон Мирзоев, Шамсидин Фаридуни, Мухаммадсобир Файзов и Саидакрами Муродали Рачабализода признаны виновными по всем пунктам обвинения.

Часть срока им предстоит отбывать в тюрьме, остальное время — в колонии особого режима. Террористы также должны будут выплатить штраф в 990 тысяч рублей каждый.

К пожизненному заключению также приговорены Умеджон Солиев, Мустаким Солиев, Шахромджон Гадоев, Зубайдулло Исмоилов, Хусейн Хамидов, Мухаммад Шарипзода, Якубджони Юсуфзода, Назримад Лутфуллои, Джумахон Курбонов, Хусен Медов и Джабраил Аушев.

Трех человек, которые предоставили террористам машину, приговорили к 19 годам и 11 месяцам заключения. Владельца квартиры, которую снимали нападавшие, приговорили к 22 годам и 6 месяцам колонии.

По версии следствия, непосредственными исполнителями нападения являются Шамсидин Фаридуни, Далерджон Мирзоев, Саидакрам Рачабализода и Мухаммадсобир Файзов. Часть из них признала вину.

Согласно материалам дела, около 70 из 149 человек во время теракта погибли из-за пожара: у них не было огнестрельных или других ранений. Причина смерти — термоингаляционная травма (ожог верхних дыхательных путей) в сочетании с интоксикацией окисью углерода (угарным газом).

Напомним, 22 марта 2024 года в подмосковном «Крокус Сити Холле» произошел теракт. Тысячи людей приехали на концерт музыкальной группы. По версии следствия, четверо террористов — Мухаммадсобир Файзов, Далержон Мирзоев, Фаридуни Шамсидин и Саидакрами Рачабализоду — около 19.00 ворвались в здание «Крокуса», устроили бойню и пожар. Во время атаки погибло 145 человек.

Нападавших поймали в Брянской области, в 100 километрах от границы с Украиной. Все четверо проходят по статье «Террористический акт» УК РФ. 

Отметим, ответственность за теракт в «Крокус Сити Холле» взяла на себя группировка «Исламское государство». Впоследствии ФСБ задержала 11 человек, большинство из которых оказались гражданами Таджикистана.
