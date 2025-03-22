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Общество

Годовщина теракта в «Крокус Сити Холле»: Следственный комитет РФ о расследовании

Главное следственное управление Следственного комитета России в рамках уголовного дела о теракте в «Крокус Сити Холле» провело комплексную работу во взаимодействии с подразделениями ФСБ и МВД. Об этом сообщили в ведомстве сегодня, в годовщину со дня трагедии.

СМИ
Фото СМИ. Сегодня годовщина теракта в «Крокус Сити Холле»

«Следствие пришло к выводу, что террористический акт спланирован и организован спецслужбами недружественного государства в целях дестабилизации обстановки в РФ. Для его совершения привлечены члены международной террористической организации.

Непосредственной организацией теракта занимались шестеро граждан Средней Азии. В зависимости от роли в совершении преступлений привлечены к уголовной ответственности лица, которые помогали исполнителям в найме жилья, обеспечивали их транспортом, оружием, а также финансировали террористическую деятельность.

После завершения ознакомления с материалами уголовного дела обвиняемые предстанут перед судом», — говорится в сообщении.

Сегодня у сгоревшего здания «Крокус Сити Холла» началась церемония открытия памятника жертвам теракта. На площади перед концертным залом собралось несколько сотен человек. Память погибших почтили минутой молчания, священники отслужили литию. Прошла церемония возложения цветов.

Напомним, 22 марта прошлого года в подмосковном «Крокус Сити Холле» произошел теракт. Тысячи людей приехали на концерт музыкальной группы. По версии следствия, четверо террористов — Мухаммадсобир Файзов, Далержон Мирзоев, Фаридуни Шамсидин, Саидакрами Рачабализоду — около 19.00 ворвались в здание «Крокус Сити Холла», устроили бойню и пожар. Во время атаки погибло 145 человек.

Нападавших поймали в Брянской области, в 100 километрах от границы с Украиной.

Все четверо проходят по статье «Террористический акт» УК РФ. Им грозит тюремный срок от 25 лет до пожизненного заключения.

Отметим, ответственность за теракт в «Крокус Сити Холле» взяла на себя группировка «Исламское государство». Впоследствии ФСБ задержала 11 человек, большинство из которых оказались гражданами Таджикистана.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/323621/
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