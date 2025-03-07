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В США задержан террорист, тренировавший боевиков для атаки на «Крокус Сити»

Власти США объявили о задержании Мохаммада Шарифуллы — боевика ИГИЛ, который, по признанию Министерства юстиции, тренировал боевиков, совершивших теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Москве в марте прошлого года. Об этом сообщил Fox News.

Мохаммад Шарифулла также является ключевым подозреваемым в организации взрыва у Аббейских ворот в Кабуле в 2021-м, в результате которого погибли 13 американских военнослужащих и много мирных жителей.

Согласно судебным документам, он признался, что по приказу лидера ИГИЛ предоставил видеоинструкции по использованию автоматов Калашникова и другого оружия людям, готовящим атаку в Москве. Мохаммад Шарифулла узнал двоих из четырех арестованных российскими властями боевиков как тех, кого он тренировал.

Теракт в «Крокус Сити Холл» унес жизни около 130 человек, став одной из самых крупных террористических атак в РФ за последние годы. Связь задержанного с этим нападением подчеркивает глобальный характер террористической угрозы и сотрудничество между различными террористическими группировками.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/322106/
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