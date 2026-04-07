Еще один осужденный по делу о теракте в «Крокусе» пытался совершить суицид. Врачам удалось спасти в СИЗО «Красная Пресня» Джабраила Аушева.

Сообщается, что ранее он уже совершал подобные попытки, в том числе во время судебного процесса.

Напомним, в СИЗО «Матросская тишина» самоубийство совершил 37-летний Юсуфзода Якубджони. Его несколько часов пытались реанимировать, но спасти его не удалось.

Он получил пожизненный срок из-за того, что, по версии обвиняения, переводил деньги на оплату жилья исполнителям теракта.

Напомним, 22 марта 2024 года в подмосковном «Крокус Сити Холле» произошел теракт. Тысячи людей приехали на концерт музыкальной группы. По версии следствия, четверо террористов — Мухаммадсобир Файзов, Далержон Мирзоев, Фаридуни Шамсидин и Саидакрами Рачабализоду — около 19.00 ворвались в здание «Крокуса», устроили бойню и пожар. Во время атаки погибло 145 человек.

Нападавших поймали в Брянской области, в 100 километрах от границы с Украиной. Все четверо проходят по статье «Террористический акт» УК РФ.

Отметим, ответственность за теракт в «Крокус Сити Холле» взяла на себя группировка «Исламское государство». Впоследствии ФСБ задержала 11 человек, большинство из которых оказались гражданами Таджикистана.