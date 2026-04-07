Происшествия

Еще один осужденный по делу о теракте в «Крокусе» пытался совершить суицид

Еще один осужденный по делу о теракте в «Крокусе» пытался совершить суицид. Врачам удалось спасти в СИЗО «Красная Пресня» Джабраила Аушева.

Осужденный по делу о теракте в «Крокусе» Джабраил Аушев пытался совершить суицид

Сообщается, что ранее он уже совершал подобные попытки, в том числе во время судебного процесса.

В СИЗО «Матросская тишина» самоубийство совершил 37-летний Юсуфзода Якубджони

Напомним, в СИЗО «Матросская тишина» самоубийство совершил 37-летний Юсуфзода Якубджони. Его несколько часов пытались реанимировать, но спасти его не удалось.

Он получил пожизненный срок из-за того, что, по версии обвиняения, переводил деньги на оплату жилья исполнителям теракта.

Напомним, 22 марта 2024 года в подмосковном «Крокус Сити Холле» произошел теракт. Тысячи людей приехали на концерт музыкальной группы. По версии следствия, четверо террористов — Мухаммадсобир Файзов, Далержон Мирзоев, Фаридуни Шамсидин и Саидакрами Рачабализоду — около 19.00 ворвались в здание «Крокуса», устроили бойню и пожар. Во время атаки погибло 145 человек.

Нападавших поймали в Брянской области, в 100 километрах от границы с Украиной. Все четверо проходят по статье «Террористический акт» УК РФ.

Отметим, ответственность за теракт в «Крокус Сити Холле» взяла на себя группировка «Исламское государство». Впоследствии ФСБ задержала 11 человек, большинство из которых оказались гражданами Таджикистана.
Материалы по теме
Покончил с собой осужденный по делу о теракте в «Крокусе»
Беспрецедентно. За теракт в «Крокусе» пожизненный срок получили 15 человек
Исполнителей теракта в «Крокусе» приговорили к пожизненному сроку
В Узбекистане ввели пожизненный срок для педофилов — президент подписал указ
Власти КР предлагают ввести пожизненное заключение за сексуальные преступления
Суд приговорил экс-президента Южной Кореи Юн Сок Еля к пожизненному заключению
Теракт в «Крокус Сити Холле»: пожизненные сроки для фигурантов запросил прокурор
Экс-президент Нагорного Карабаха получил пожизненный срок в Баку
В 2025 году в России вынесли рекордное количество пожизненных приговоров
В Китае банкир приговорен к пожизненному заключению за получение взяток
