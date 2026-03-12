Исполнителей теракта в «Крокусе» приговорили к пожизненному сроку. Об этом сообщают СМИ.

Суд признал виновными Шамсидина Фаридуни, Далерджона Мирзоева, Махаммадсобира Файзова и Саидакрами Рачаболизоду. Все четверо получили пожизненные сроки.

Отмечается, что часть наказания осужденные будут отбывать в тюрьме, затем — в колонии особого режима. Суд также назначил каждому штраф в размере 990 тысяч рублей.

Напомним, что в результате теракта в «Крокус Сити Холле» в марте 2024-го жертвами стали 149 человек.

К уголовной ответственности привлечены 19 человек — предполагаемые члены террористической группировки «Вилаят Хорасан» и их пособники. Четверо из них, по версии следствия, непосредственно участвовали в нападении. Еще шестеро — занимались подготовкой оружия, квартир и логистики.

Рассмотрение уголовного дела заняло около семи месяцев. Прокуратура, в частности, настаивала, чтобы обвиняемый Шамсидин Фаридуни провел первые 18 лет наказания в тюрьме, а оставшийся срок — в колонии особого режима, а также выплатил штраф в 990 тысяч рублей.