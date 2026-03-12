15:45
USD 87.45
EUR 101.56
RUB 1.11
Общество

Исполнителей теракта в «Крокусе» приговорили к пожизненному сроку

Исполнителей теракта в «Крокусе» приговорили к пожизненному сроку. Об этом сообщают СМИ.

Суд признал виновными Шамсидина Фаридуни, Далерджона Мирзоева, Махаммадсобира Файзова и Саидакрами Рачаболизоду. Все четверо получили пожизненные сроки.

Отмечается, что часть наказания осужденные будут отбывать в тюрьме, затем — в колонии особого режима. Суд также назначил каждому штраф в размере 990 тысяч рублей.

Напомним, что в результате теракта в «Крокус Сити Холле» в марте 2024-го жертвами стали 149 человек.

К уголовной ответственности привлечены 19 человек — предполагаемые члены террористической группировки «Вилаят Хорасан» и их пособники. Четверо из них, по версии следствия, непосредственно участвовали в нападении. Еще шестеро — занимались подготовкой оружия, квартир и логистики.

Рассмотрение уголовного дела заняло около семи месяцев. Прокуратура, в частности, настаивала, чтобы обвиняемый Шамсидин Фаридуни провел первые 18 лет наказания в тюрьме, а оставшийся срок — в колонии особого режима, а также выплатил штраф в 990 тысяч рублей.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/365685/
просмотров: 371
Версия для печати
Материалы по теме
Теракт в «Крокус Сити Холле»: пожизненные сроки для фигурантов запросил прокурор
Взрыв у мечети в Исламабаде: 31 погибший, десятки раненых
Убийство генерала. В России узбекистанца приговорили к пожизненному заключению
В Москве при подрыве автомобиля погибли два сотрудника дорожной полиции
Российский генерал погиб во время взрыва автомобиля в Москве
Теракт в Магдебурге: Германия депортирует подозреваемого из Центральной Азии
Теракт в Сиднее. Нападавшими на людей на пляже были отец и сын
В Сиднее произошел теракт: погибли 16 человек, в том числе ребенок
В Алматы спецслужбы Казахстана предотвратили теракт
Более 290 мигрантов задержаны в РФ в 2025-м по подозрению в подготовке терактов
Популярные новости
Орозо-2026. Календарь начала воздержания и&nbsp;разговения Орозо-2026. Календарь начала воздержания и разговения
Рубль заметно подешевел, тенге обновил максимум. Курс валют на&nbsp;9&nbsp;марта Рубль заметно подешевел, тенге обновил максимум. Курс валют на 9 марта
С&nbsp;1&nbsp;апреля зарплату повысят всем учителям, а&nbsp;не&nbsp;выборочно&nbsp;&mdash; Минпросвещения С 1 апреля зарплату повысят всем учителям, а не выборочно — Минпросвещения
Штормовое предупреждение: в&nbsp;Кыргызстане ожидается резкое похолодание Штормовое предупреждение: в Кыргызстане ожидается резкое похолодание
Бизнес
Развитие 5G&nbsp;в&nbsp;Центральной Азии и&nbsp;новые возможности цифрового мира Развитие 5G в Центральной Азии и новые возможности цифрового мира
Мультивалютная карта от&nbsp;&laquo;Оптима Банка&raquo; снова в&nbsp;деле Мультивалютная карта от «Оптима Банка» снова в деле
Выгода и&nbsp;безлимит для каждого: MEGA представляет новый тариф &laquo;Семейный Плюс&raquo; Выгода и безлимит для каждого: MEGA представляет новый тариф «Семейный Плюс»
Фермеры Кыргызстана! Готовы доказать, кто лучший? Фермеры Кыргызстана! Готовы доказать, кто лучший?
12 марта, четверг
15:35
О правах клиентов и борьбе с банковским мошенничеством рассказали в Нацбанке КР О правах клиентов и борьбе с банковским мошенничеством...
15:18
Борьба с ВИЧ. КР готовит заявку на новый грантовый цикл Глобального фонда
15:17
Вместо визы два онлайн-кредита. В Баткене задержали обвиняемую в мошенничестве
15:13
Депутат назвала банковской ловушкой специальное занижение суммы залога
14:56
На трассе Лебединовка — ГЭС-5 в Бишкеке продолжаются работы по расширению моста