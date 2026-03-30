Иран подтвердил гибель командующего ВМС КСИР Алирезы Тангсири

Корпус стражей исламской революции (КСИР) официально подтвердил гибель командующего Военно-морскими силами Ирана контр-адмирала Алирезы Тангсири.

По заявлению иранской стороны, военачальник получил «несовместимые с жизнью ранения в ходе выполнения задач по укреплению береговой обороны страны в условиях прямого военного столкновения с силами США и Израиля».

В КСИР подчеркнули, что гибели адмирала предшествовали удары по американским истребителям и инфраструктуре.

Генерал Маджид Мусави анонсировал новые удары по «ценным» объектам США.

Представители иранского командования подчеркнули, что резиденции официальных лиц стран, участвующих в операции против Ирана, теперь считаются законными военными целями.

Нападение Израиля и США на Иран началось 28 февраля с многочисленных авиа- и ракетных ударов по городам и военным объектам. Американский президент Дональд Трамп назвал военную операцию «Эпическая ярость». Тегеран в ответ атакует Израиль и американские военные базы в нескольких странах Ближнего Востока. Кроме того, Иран заблокировал Ормузский пролив, через который проходит 20 процентов мирового трафика нефти.

В Иране погибли многие высокопоставленные иранские чиновники и военные, включая верховного лидера страны аятоллу Али Хаменеи. Пост занял его сын Моджтаба Хаменеи.