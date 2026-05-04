Атака на Иран. Трамп объявил об операции «Свобода» в Ормузском проливе

Президент США Дональд Трамп сообщил, что сегодня утром начнется операция под названием «Проект Свобода». Цель — вывод судов, застрявших в Персидском заливе. Об этом он написал в своей соцсети Truth Social.

Фото из архива. Дональд Трамп заявил о начале операции «Проект Свобода» с целью вывода судов, застрявших в Персидском заливе

Указано, что таким судам обеспечат безопасный выход через Ормузский пролив. По словам главы Белого дома, это будет гуманитарным жестом со стороны США, стран Ближнего Востока и в особенности — со стороны Ирана.

«На многих из этих судов заканчиваются запасы продовольствия и всего необходимого для поддержания здоровья и санитарных условий многочисленных экипажей. Я полагаю, что это станет важным шагом в демонстрации доброй воли всех тех, кто столь ожесточенно сражался на протяжении последних месяцев», — добавил Дональд Трамп.

Он также сообщил, что выведенные суда не вернутся в залив до тех пор, пока этот район не станет безопасным для судоходства.

«Если же этому гуманитарному процессу будет оказано какое-либо противодействие, то с этим вмешательством, к сожалению, придется разбираться силовым путем», — пригрозил президент США.

Дональд Трамп сообщил, что решение о начале операции было принято после обращений третьих стран, которые просили освободить их суда из заблокированного морского коридора.

«Перемещение судов направлено исключительно на то, чтобы освободить людей, компании и страны, которые не совершили абсолютно ничего предосудительного», — приписал он.

Отметим, фактически Иран и США держат Ормузский пролив в двойной блокаде. Соединенные Штаты начали морскую блокаду иранских портов 13 апреля, с тех пор ВМС страны перехватили 49 торговых судов, связанных с ИРИ. В ответ Тегеран закрыл Ормузский пролив, отозвав разрешение на проход торговых судов.