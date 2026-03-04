10:00
Власть
Сюжет: Атака на Иран

Новым верховным лидером Ирана стал сын убитого аятоллы Моджтаба Хаменеи

Новым верховным лидером Ирана назначили сына убитого аятоллы Али Хаменеи — Моджтаба Хаменеи. Об этом сообщило агентство Iran International.

СМИ
Фото СМИ. Новым верховным лидером Ирана назначили сына убитого аятоллы Али Хаменеи — Моджтаба Хаменеи

Уточняется, что Совет экспертов Ирана избрал верховным лидером 56-летнего Моджтабу Хаменеи — сына погибшего Али Хаменеи.

Моджтаба Хосейни Хаменеи родился 8 сентября 1969 года в Мешхеде — одном из главных священных городов для мусульман-шиитов. Он второй ребенок в семье Али Хаменеи. Изучал богословие. С 1999 года учился в религиозном центре города Кум, стал священнослужителем, преподавал теологию в семинарии. В 2004-м женился на дочери председателя Меджлиса (парламента) Ирана Голям-Али Аделя.

Был сторонником шестого президента Ирана Махмуда Ахмадинежада (2005–2013), при котором в стране свернули некоторые либеральные реформы и ускорили развитие иранской ядерной программы.

Поддерживал Махмуда Ахмадинежада на выборах 2005 и 2009 годов.

Эксперты называли Моджтабу Хаменеи ключевой фигурой в организации подавления антиправительственных протестов в июне 2009 года, которые начались после объявления итогов президентских выборов.

По сообщениям СМИ, в прошлом контролировал крупные финансовые активы в одном из крупнейших банков Ирана Ayandeh Bank. В число активов входил гостиничный бизнес в Европе и дорогостоящая недвижимость в Великобритании, Германии и ОАЭ.

В ноябре 2019 года, на фоне наращивания Ираном производства урана, оказался в санкционном списке США. Тогда министр финансов США Стивен Мнучин заявлял, что Моджтаба Хаменеи «тесно работает с командующим силами специального назначения «Аль-Кудс» Касемом Сулеймани, а также с «Басиджем» (иранское ополчение), продвигая дестабилизирующую повестку своего отца во всем регионе».

В сентябре 2022 года активно обсуждалось состояние здоровья Али Хаменеи, практически переставшего появляться на публике. В числе наиболее вероятных приемников верховного лидера упоминался тогдашний президент страны Ибрахим Раиси (погиб в авиакатастрофе в мае 2024 года) и менее популярный Моджтаба Хаменеи. Наблюдатели отмечали, что выбор последнего вызовет конфликт внутри иранского политического и религиозного руководства (по Конституции Ирана должность высшего руководителя не является наследственной).

В январе 2026 года в разгар антиправительственных протестов в Иране газета The Times со ссылкой на отчет разведки сообщала о разработанном Али Хаменеи плане эвакуации из Тегерана. Верховный лидер, согласно публикации, был намерен покинуть страну в сопровождении членов семьи, в том числе и Моджтабы Хаменеи.
Ссылка: https://24.kg/vlast/364420/
просмотров: 1545
