Тегеран впервые прокомментировал ранения нового лидера страны Моджтабы Хаменеи. Сообщается, что он получил травмы колена и спины, а также порез за ухом при авиаударе США и Израиля, информирует Al Araby со ссылкой на координатора правительственных совещаний Мазахера Хоссейни.

Фото Al Araby . Тегеран впервые прокомментировал ранения нового лидера страны Моджтабы Хаменеи

Он утверждает, что раны практически зажили. Ранее американская сторона утверждала, что сын убитого Али Хаменеи, вступивший во власть, обезображен.

По словам иранского чиновника, из-за взрывной волны Моджтаба Хаменеи упал на землю, получил травмы колена и спины, а также небольшую рану за ухом. Он также утверждает, что травма спины уже зажила, колено, как ожидается, скоро восстановится, а небольшой порез за ухом не виден из-за тюрбана.

Читайте по теме Атака на Иран. Моджтаба Хаменеи до сих пор ни разу не появился на публике

Мазахер Хоссейни подчеркнул, что причин для беспокойства относительно здоровья Моджтабы нет. По его словам, «враждебные стороны стремятся получить записи или информацию о верховном лидере с целью нанесения по нему ударов».

Глава отдела по международным вопросам в канцелярии верховного лидера Ирана Мохсен Коми рассказал журналистам, что Моджтаба Хаменеи находится в добром здравии и продолжает следить за государственными делами, включая вопросы переговоров.

Новый лидер Ирана пострадал во время атаки 28 февраля, когда Израиль и США начали совместную военную операцию против Ирана. В результате атаки убиты его отец Али Хаменеи и жена.