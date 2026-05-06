Сюжет: Атака на Иран

Атака на Иран. Трамп приостановил операцию «Свобода» в Ормузском проливе

Президент США Дональд Трамп объявил о кратковременной приостановке операции «Проект свобода» по сопровождению судов в Ормузском проливе. По его словам, решение принято для того, чтобы оценить возможность согласования и подписания сделки с Ираном.

Фото из архива. Ормузский пролив

«Опираясь на просьбы Пакистана и других стран, а также на тот факт, что достигнут значительный прогресс на пути к полному и окончательному соглашению с Ираном, мы пришли к взаимному согласию о том, что, пока блокада остается в полной силе, реализация миссии «Проект свобода» будет приостановлена на короткий период времени», — написал американский лидер в своей соцсети Truth Social.

Напомним, Дональд Трамп анонсировал операцию «Свобода» 3 мая. Он указывал, что судам обеспечат безопасный выход через Ормузский пролив.
Три мини-футбольных поля начали работать в городе Ош
В США Белый дом намерен ввести жесткое регулирование искусственного интеллекта
«Камбар-Ата-1» будет вырабатывать около 6 тысяч гигаватт электроэнергии в год
В Бишкеке женщина подозревается в мошенничестве с авто. Ущерб — $22,7 тысячи