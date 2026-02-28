15:23
Происшествия

«Рык льва». Трамп подтвердил нападение на Иран и записал видеообращение к народу

Сегодня Израиль начал наносить ракетные удары по Ирану, назвав это «привентивной атакой». В Вашингтоне подтвердили информацию и отметили, что это совместная израильско-американская операция. Она получила название «Рык льва».

Президент США Дональд Трамп записал восьмиминутное видеообращение по поводу атаки на Иран. Главное из сказанного:

«Наша цель — защитить американский народ, устранив непосредственную угрозу со стороны иранского режима, жестокой группы очень жестких, ужасных людей.

В последние годы представители режима продолжают наносить бесчисленные удары по американским войскам, дислоцированным на Ближнем Востоке, это массовый террор, и мы не собираемся больше с этим мириться.

Иран является государством-спонсором терроризма номер один в мире и совсем недавно убил десятки тысяч своих собственных граждан на улицах, когда они протестовали. Политика Соединенных Штатов, в частности моей администрации, всегда заключалась в том, что этот террористический режим никогда не должен получить ядерное оружие.

После ударов США в прошлом году иранские власти попытались восстановить свою ядерную программу и продолжить разработку ракет дальнего действия, которые теперь могут угрожать нашим очень хорошим друзьям и союзникам в Европе, нашим войскам, дислоцированным за рубежом, и вскоре могут достичь американской территории.

Мы уничтожим их ракеты и разгромим их ракетную промышленность. Она будет полностью, повторяю, уничтожена. Мы уничтожим их Военно-морской флот.

Жизни мужественных американских героев могут быть потеряны, и мы можем понести потери, что часто бывает на войне. Но мы делаем это не для настоящего. Мы делаем это для будущего. И это благородная миссия».

Обращаясь к иранским военным, глава Белого дома сказал: «Вы должны сложить оружие и получить полный иммунитет или же вам грозит верная смерть».

Обращение Дональда Трампа к мирным жителям: «Оставайтесь в укрытии. Не выходите из дома. На улице очень опасно. Бомбы будут падать повсюду. Когда мы закончим, захватите власть в своей стране. Она будет вашей. Это, вероятно, ваш единственный шанс за многие поколения... Настал момент действовать. Не упустите его».

На фоне развивающейся эскалации Израиль взломал популярное в Иране приложение для определения времени молитвы «Бад Сабах». В нем появились призывы к свержению иранского режима под заголовком «Помощь пришла», пишет Ynet.
