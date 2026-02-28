15:22
Происшествия

Израиль атаковал Иран. Что известно на данный момент

Израильские Вооруженные силы нанесли удары по Ирану. Официальный Тель-Авив заявил, что это превентивные удары для защиты Израиля.

Что известно на данный момент о новой военной операции против Ирана:

— Израиль закрыл свое воздушное пространство и объявил чрезвычайное положение. В стране ожидают ответного удара ракетами и беспилотниками.

— Несколько ракет попали по Университетской улице и району Джомхури в Тегеране.

— Под удар могли попасть около 30 целей, в том числе резиденция президента страны и аятоллы Хаменеи.

— Израильские СМИ пишут о попытке убить президента Ирана Масуда Пезешкиана. Официальной информации о его состоянии и местонахождении не поступало.

— По некоторым данным, в нанесении ударов участвуют и США.
