В Южной Корее суд приговорил бывшего министра обороны к 30 годам тюрьмы

В Южной Корее суд приговорил бывшего министра обороны страны Ким Ен Хена к 30 годам тюрьмы за участие в мятеже, сообщает Yonhap.

«Подсудимый Ким Ен Хен приговаривается к 30 годам тюремного заключения», — постановил суд.

Суд признал его виновным в участии в мятеже, связанном с военным положением, которое бывший президент страны Юн Сок Ель ввел в декабре 2024 года.

После объявления военного положения министр обороны заявил, что несет ответственность за сложившуюся ситуацию.

Ранее сообщалось, что экс-президента Южной Кореи Юн Сок Еля приговорили к пяти годам тюрьмы за препятствование аресту.

Напомним, что в ночь на 4 декабря 2024 года президент Южной Кореи Юн Сок Ель объявил о введении военного положения «для вычистки просеверокорейских сил и удержания либерального конституционного строя».

К Национальному собранию отправлены войска армейского спецназа. Он попытался заблокировать подступы к зданию, однако значительному числу депутатов удалось заранее попасть в парламент, их сторонники не дали военным пройти внутрь, и законодатели 190 голосами из 300 единогласно приняли резолюцию, требующую от президента отменить военное положение.

Позднее лидер Южной Кореи принес извинения за введение военного положения в стране и заявил, что не станет вводить его снова, а также не станет избегать политической и юридической ответственности.

Южнокорейская оппозиция выдвинула обвинения в госперевороте против президента, министра обороны Ким Ен Хена, министра внутренних дел и безопасности Ли Сан Мина, а также других ключевых участников событий из среды военных и полиции. 14 декабря парламент Южной Кореи поддержал импичмент президенту Юн Сок Елю.

Пришлось проводить досрочные выборы.