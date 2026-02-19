15:20
USD 87.45
EUR 103.46
RUB 1.14
Происшествия

В Южной Корее суд приговорил бывшего министра обороны к 30 годам тюрьмы

В Южной Корее суд приговорил бывшего министра обороны страны Ким Ен Хена к 30 годам тюрьмы за участие в мятеже, сообщает Yonhap.

из архива
Фото из архива. В Южной Корее суд приговорил бывшего министра обороны страны Ким Ен Хена к 30 годам тюрьмы за участие в мятеже

«Подсудимый Ким Ен Хен приговаривается к 30 годам тюремного заключения», — постановил суд.

Суд признал его виновным в участии в мятеже, связанном с военным положением, которое бывший президент страны Юн Сок Ель ввел в декабре 2024 года.

После объявления военного положения министр обороны заявил, что несет ответственность за сложившуюся ситуацию.

Ранее сообщалось, что экс-президента Южной Кореи Юн Сок Еля приговорили к пяти годам тюрьмы за препятствование аресту. 

Напомним, что в ночь на 4 декабря 2024 года президент Южной Кореи Юн Сок Ель объявил о введении военного положения «для вычистки просеверокорейских сил и удержания либерального конституционного строя».

К Национальному собранию отправлены войска армейского спецназа. Он попытался заблокировать подступы к зданию, однако значительному числу депутатов удалось заранее попасть в парламент, их сторонники не дали военным пройти внутрь, и законодатели 190 голосами из 300 единогласно приняли резолюцию, требующую от президента отменить военное положение.

Позднее лидер Южной Кореи принес извинения за введение военного положения в стране и заявил, что не станет вводить его снова, а также не станет избегать политической и юридической ответственности.

Южнокорейская оппозиция выдвинула обвинения в госперевороте против президента, министра обороны Ким Ен Хена, министра внутренних дел и безопасности Ли Сан Мина, а также других ключевых участников событий из среды военных и полиции. 14 декабря парламент Южной Кореи поддержал импичмент президенту Юн Сок Елю.

Пришлось проводить досрочные выборы.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/362729/
просмотров: 301
Версия для печати
Материалы по теме
Суд приговорил экс-президента Южной Кореи Юн Сок Еля к пожизненному заключению
Первый саммит «Республика Корея — Центральная Азия» пройдет осенью
«Импорт девственниц» для рождаемости: в Южной Корее разгорелся скандал
Первый приговор за сталкинг вынесли в Казахстане
Коррупция. В Южной Корее бывшую первую леди приговорили к 20 месяцам тюрьмы
Торговая война. Трамп поднял тарифы на импорт из Южной Кореи до 25 процентов
Экс-президента Южной Кореи Юн Сок Еля приговорили к пяти годам тюрьмы
В Кыргызстане предлагают разрешить конфискацию имущества до приговора суда
Фанаты k-pop ликуют: участники BTS возвращаются на сцену после долгого перерыва
Штраф и лишение классных чинов. Экс-главе ГНС и его заместителю вынесли приговор
Популярные новости
Экс-глава управления ГКНБ по&nbsp;Бишкеку задержан Экс-глава управления ГКНБ по Бишкеку задержан
Задержан сотрудник ГКНБ, связанный с&nbsp;бывшим руководством столичного управления Задержан сотрудник ГКНБ, связанный с бывшим руководством столичного управления
Узбекские спецслужбы перехватили большую партию наркотиков на&nbsp;границе с&nbsp;КР Узбекские спецслужбы перехватили большую партию наркотиков на границе с КР
В&nbsp;Бишкеке задержан гражданин России, находившийся в&nbsp;международном розыске В Бишкеке задержан гражданин России, находившийся в международном розыске
Бизнес
MEGA поздравляет кыргызстанцев с&nbsp;наступлением священного месяца Орозо MEGA поздравляет кыргызстанцев с наступлением священного месяца Орозо
В&nbsp;месяц Рамазан&nbsp;&mdash; бесплатный ночной интернет и&nbsp;полезные сервисы от&nbsp;Beeline В месяц Рамазан — бесплатный ночной интернет и полезные сервисы от Beeline
ЗАО &laquo;Альфа Телеком&raquo; (ТМ&nbsp;MEGA) сообщает о&nbsp;назначении генерального директора ЗАО «Альфа Телеком» (ТМ MEGA) сообщает о назначении генерального директора
Доход в&nbsp;недвижимости: финансовая структура важнее процентной ставки Доход в недвижимости: финансовая структура важнее процентной ставки
19 февраля, четверг
15:20
В Бишкеке на Юнусалиева — Сухэ-Батора не работает пешеходный светофор В Бишкеке на Юнусалиева — Сухэ-Батора не работает пешех...
15:17
Снести все конструкции и вернуть фонтан на проспект Чуй потребовал мэр Бишкека
15:09
День родного языка в Бишкеке отметят республиканским фестивалем
15:04
MEGA поздравляет кыргызстанцев с наступлением священного месяца Орозо
15:00
Марс Ибраев: Рамазан — это возможность для смягчения и очищения