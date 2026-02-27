Эрнис Жээнтаев вышел из СИЗО на похороны матери по спецразрешению

Осужденному по делу о призывах к массовым беспорядкам Эрнису Жээнтаеву разрешили временно выйти из следственного изолятора на похороны матери, которая скончалась 26 февраля, сообщают его близкие.

Фото из социальных сетей

Похоронные мероприятия запланированы на завтра в селе Темир Иссык-Кульской области. Родственники и близкие выразили соболезнования в адрес семьи Жээнтаева.

Читайте по теме Дизайнера Эрниса Жээнтаева приговорили к шести годам за публикации в соцсетях

Ранее Первомайский районный суд Бишкека приговорил 41-летнего Жээнтаева к шести годам лишения свободы по статье 278 части 3 УК КР (призывы к массовым беспорядкам) и статье 332 части 1 УК КР (изготовление, распространение, перевозка или пересылка экстремистских материалов) за публикации в социальных сетях.

Жээнтаев, работавший дизайнером в нескольких газетах, был задержан в ноябре 2025 года. Его защитники намерены обжаловать приговор в вышестоящей инстанции.