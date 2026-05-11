В Кыргызстане хотят внедрить корейские 3D-технологии и имплантологию

Председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев встретился с делегацией специалистов из Республики Корея для обсуждения сотрудничества в сфере высокотехнологичной медицины.
Касымалиев заявил, что модернизация системы здравоохранения и внедрение современных методов лечения остаются одним из приоритетов государства.
Представители корейской делегации выразили готовность к техническому сотрудничеству и внедрению современных медицинских решений в Кыргызстане.
По итогам встречи стороны выразили уверенность, что совместные проекты помогут повысить качество и доступность специализированной медицинской помощи в стране.