14:04
USD 87.42
EUR 102.10
RUB 1.17
Власть

В Кыргызстане хотят внедрить корейские 3D-технологии и имплантологию

Председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев встретился с делегацией специалистов из Республики Корея для обсуждения сотрудничества в сфере высокотехнологичной медицины.

Касымалиев заявил, что модернизация системы здравоохранения и внедрение современных методов лечения остаются одним из приоритетов государства.

кабмина
Фото кабмина
Особое внимание стороны уделили развитию стоматологии. Обсуждались вопросы внедрения в кыргызстанских клиниках систем 3D-моделирования, высокоточной имплантологии и оснащения медучреждений современным оборудованием.

Представители корейской делегации выразили готовность к техническому сотрудничеству и внедрению современных медицинских решений в Кыргызстане.

По итогам встречи стороны выразили уверенность, что совместные проекты помогут повысить качество и доступность специализированной медицинской помощи в стране.
Ссылка: https://24.kg/vlast/373323/
просмотров: 314
Версия для печати
Материалы по теме
Блокировка Telegram. Россияне начали массово переходить в мессенджер KakaoTalk
Завидуем! Южная Корея ввела всеобщий базовый доступ к мобильному интернету
Приводите детей. День здоровья полости рта пройдет в Кыргызстане
Суд приговорил экс-президента Южной Кореи Юн Сок Еля к пожизненному заключению
В Южной Корее суд приговорил бывшего министра обороны к 30 годам тюрьмы
Первый саммит «Республика Корея — Центральная Азия» пройдет осенью
«Импорт девственниц» для рождаемости: в Южной Корее разгорелся скандал
Около 60 детей в день получают экстренную стоматологическую помощь в НЦОМиД
Коррупция. В Южной Корее бывшую первую леди приговорили к 20 месяцам тюрьмы
Торговая война. Трамп поднял тарифы на импорт из Южной Кореи до 25 процентов
Популярные новости
Дело в&nbsp;украинском конфликте идет к&nbsp;завершению, заявил Владимир Путин Дело в украинском конфликте идет к завершению, заявил Владимир Путин
Садыр Жапаров: 9&nbsp;Мая&nbsp;&mdash; это не&nbsp;просто дата, а&nbsp;память всего народа Садыр Жапаров: 9 Мая — это не просто дата, а память всего народа
Садыр Жапаров осмотрел новый корпус в&nbsp;санатории &laquo;Голубой Иссык-Куль&raquo; Садыр Жапаров осмотрел новый корпус в санатории «Голубой Иссык-Куль»
Дайырбек Орунбеков прокомментировал видео о&nbsp;китайских рабочих на&nbsp;заводе &laquo;Джунда&raquo; Дайырбек Орунбеков прокомментировал видео о китайских рабочих на заводе «Джунда»
Бизнес
В&nbsp;Караколе прошел праздничный концерт в&nbsp;честь 9&nbsp;Мая В Караколе прошел праздничный концерт в честь 9 Мая
В&nbsp;парке &laquo;Евразия&raquo; масштабно отпраздновали День Победы В парке «Евразия» масштабно отпраздновали День Победы
&laquo;Оптима Банк&raquo;&nbsp;&mdash; 34&nbsp;года рядом с&nbsp;клиентами «Оптима Банк» — 34 года рядом с клиентами
Cвязь как право на&nbsp;развитие: О! поздравляет с&nbsp;профессиональным праздником Cвязь как право на развитие: О! поздравляет с профессиональным праздником
11 мая, понедельник
14:00
Внедрение пособия «Бала ырысы» как мера по снижению детской бедности в КР Внедрение пособия «Бала ырысы» как мера по снижению дет...
13:59
Кыргызстан вернул в Россию пиломатериалы: груз не прошел сертификацию
13:58
Школьники из КР взяли 16 медалей на международной олимпиаде по информатике
13:43
В Кыргызстане предлагают упростить получение наследства по завещанию
13:30
Пилястры сбивали кувалдами: жители Оша возмущены изменением здания горсуда