В Кыргызстане хотят внедрить корейские 3D-технологии и имплантологию

Председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев встретился с делегацией специалистов из Республики Корея для обсуждения сотрудничества в сфере высокотехнологичной медицины.

Касымалиев заявил, что модернизация системы здравоохранения и внедрение современных методов лечения остаются одним из приоритетов государства.

Фото кабмина

Особое внимание стороны уделили развитию стоматологии. Обсуждались вопросы внедрения в кыргызстанских клиниках систем 3D-моделирования, высокоточной имплантологии и оснащения медучреждений современным оборудованием.

Представители корейской делегации выразили готовность к техническому сотрудничеству и внедрению современных медицинских решений в Кыргызстане.

По итогам встречи стороны выразили уверенность, что совместные проекты помогут повысить качество и доступность специализированной медицинской помощи в стране.