Происшествия

Суд приговорил экс-президента Южной Кореи Юн Сок Еля к пожизненному заключению

Суд приговорил экс-президента Южной Кореи Юн Сок Еля к пожизненному заключению. Центральный районный суд Сеула признал бывшего главу республики виновным по делу о мятеже в декабре 2024 года, сообщает агентство Yonhap.

По этой статье в Уголовном кодексе предусмотрены только смертная казнь или пожизненное заключение. Прокуратура требовала для бывшего президента смертной казни, на которую в Южной Корее с 1997 года действует мораторий.

В январе Юн Сок Еля приговорили к пяти годам тюрьмы по делу о препятствовании аресту из-за противостояния президентской службы охраны и правоохранительных органов в январе 2025 года. Всего в качестве подсудимого чиновник участвует в восьми судебных процессах, четыре из них связаны с введением военного положения.

Ранее суд приговорил бывшего министра обороны страны Ким Ен Хена к 30 годам тюрьмы за участие в мятеже.

Напомним, что в ночь на 4 декабря 2024 года президент Южной Кореи Юн Сок Ель объявил о введении военного положения «для вычистки просеверокорейских сил и удержания либерального конституционного строя».
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/362738/
