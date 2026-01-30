14:17
Первый приговор за сталкинг вынесли в Казахстане

Фото иллюстративное из интернета

В Петропавловске 37-летнего мужчину, который полтора года преследовал женщину, навязчиво добивался ее внимания, осудили и назначили наказание в виде 100 часов общественных работ. Об этом сообщило Tengrinews.kz.

По данным издания, первый в Казахстане приговор по факту преследования озвучили в Петропавловском городском суде.

«По заявлению потерпевшей, на протяжении более полутора лет ее преследовал 37-летний житель города. Женщина рассказала полицейским, что мужчина следил за ней, навязчиво добивался внимания, вступал в конфликты с ней и ее окружением. Ранее его уже привлекали к административной и уголовной ответственности за нецензурную брань в адрес потерпевшей, причинение ей телесных повреждений, а также за нападение на ее знакомого. Несмотря на это, мужчина не прекращал преследование», — рассказали в пресс-службе департамента полиции Северо-Казахстанской области.

По словам женщины, она потеряла покой, боялась появляться в городе и опасалась за безопасность людей из своего окружения, которые также могли стать жертвами навязчивого преследователя.

С сентября 2025 года, после введения в действие статьи 115-1 в Уголовный кодекс Казахстана «Сталкинг», обвиняемый дважды предпринимал попытки вступить в контакт с потерпевшей. Одну из таких попыток зафиксировала видеокамера, установленной женщиной в подъезде.

22 января она обратилась в полицию. Полицейские провели расследование и направили материалы в суд. 28 января в отношении обвиняемого вынесли приговор — 100 часов общественных работ.

Кроме того, ему запрещено употребление алкогольных напитков, он обязан регулярно являться в полицию для профилактических бесед и полностью исключить любые контакты с потерпевшей. Приговор не вступил в законную силу.

В управлении общественной безопасности департамента полиции СКО уточнили, что в январе в области зарегистрированы два факта сталкинга, по второму на настоящий момент проводится досудебное расследование.

Справка 24.kg

Сталкинг — это систематическое преследование человека, которое может проявляться по-разному: звонки, слежка, угрозы или навязчивое внимание в интернете.
